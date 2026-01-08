EDS: Produžen rok za prijavu stanja brojila

Moj Novi Sad pre 26 minuta
EDS: Produžen rok za prijavu stanja brojila

Elektrodistribucija Srbije (EDS) saopštila je danas da je rok za prijavu stanja brojila produžen do 10. januara, zbog praznika.

Ukoliko korisnici u dodatnom roku žele da prijave stanje putem aplikacije ED Srbije, neophodno je da je prethodno ažuriraju u prodavnici aplikacija na svom mobilnom telefonu, naveli su iz EDS-a. Građani mogu stanje da prijave i besplatnim pozivom Kontakt centra na 0800 360 300, na internet stranici elektrodistribucija.rs i imejlom. Iz ovog preduzeća podsećaju da 600.000 korisnika već samostalno prijavljuje stanje brojila, a najveći broj koristi mobilnu aplikaciju
Otvori na mojnovisad.com

Povezane vesti »

EDS PRODUŽIO ROK ZA PRIJAVU STANJA BROJILA! Građani imaju vremena do 10. januara – evo kako da očitaju struju

EDS PRODUŽIO ROK ZA PRIJAVU STANJA BROJILA! Građani imaju vremena do 10. januara – evo kako da očitaju struju

Ozon pre 26 minuta
Rok za prijavu stanja brojila do 10. januara

Rok za prijavu stanja brojila do 10. januara

Pressek pre 1 sat
EDS: Produžen rok za prijavu stanja brojila do 10. januara

EDS: Produžen rok za prijavu stanja brojila do 10. januara

Biznis.rs pre 1 sat
Produžen rok za prijavu stanja brojila do 10. januara

Produžen rok za prijavu stanja brojila do 10. januara

Glas Zapadne Srbije pre 1 sat
EDS produžio rok za prijavu stanja brojila zbog praznika

EDS produžio rok za prijavu stanja brojila zbog praznika

NIN pre 1 sat
Produžen rok za prijavu stanja brojila do 10. januara

Produžen rok za prijavu stanja brojila do 10. januara

N1 Info pre 2 sata
EDS produžio rok građanima za prijavu stanja brojila

EDS produžio rok građanima za prijavu stanja brojila

Nova ekonomija pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Internet

Ekonomija, najnovije vesti »

Šta se dešava na berzi metala? Jedan neočekivano postao najskuplji u istoriji

Šta se dešava na berzi metala? Jedan neočekivano postao najskuplji u istoriji

Kamatica pre 21 minuta
Mali: Sistemi e-Otpremnice i e-Bolovanje odlično funkcionišu, veliki broj korisnika

Mali: Sistemi e-Otpremnice i e-Bolovanje odlično funkcionišu, veliki broj korisnika

RTV pre 27 minuta
Deficit budžeta za 11 meseci 2025. 79,6 milijardi dinara

Deficit budžeta za 11 meseci 2025. 79,6 milijardi dinara

Forbes pre 6 minuta
Samsung istražuje kako poverenje, bezbednost i privatnost oblikuju budućnost veštačke inteligencije na CES-u 2026

Samsung istražuje kako poverenje, bezbednost i privatnost oblikuju budućnost veštačke inteligencije na CES-u 2026

Nedeljnik pre 21 minuta
Do 7. januara pristiglo 548.835 prijava za upis bespravnih objekata

Do 7. januara pristiglo 548.835 prijava za upis bespravnih objekata

RTK pre 31 minuta