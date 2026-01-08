EDS: Produžen rok za prijavu stanja brojila
Moj Novi Sad pre 26 minuta
Elektrodistribucija Srbije (EDS) saopštila je danas da je rok za prijavu stanja brojila produžen do 10. januara, zbog praznika.
Ukoliko korisnici u dodatnom roku žele da prijave stanje putem aplikacije ED Srbije, neophodno je da je prethodno ažuriraju u prodavnici aplikacija na svom mobilnom telefonu, naveli su iz EDS-a. Građani mogu stanje da prijave i besplatnim pozivom Kontakt centra na 0800 360 300, na internet stranici elektrodistribucija.rs i imejlom. Iz ovog preduzeća podsećaju da 600.000 korisnika već samostalno prijavljuje stanje brojila, a najveći broj koristi mobilnu aplikaciju