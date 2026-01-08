EDS: Produžen rok za prijavu stanja brojila

Elektrodistribucija Srbije (EDS) saopštila je danas da je rok za prijavu stanja brojila produžen do 10. januara, zbog praznika.

Ukoliko korisnici u dodatnom roku žele da prijave stanje putem aplikacije ED Srbije, neophodno je da je prethodno ažuriraju u prodavnici aplikacija na svom mobilnom telefonu, naveli su iz EDS-a. Građani mogu stanje da prijave i besplatnim pozivom Kontakt centra na 0800 360 300, na internet stranici elektrodistribucija.rs i imejlom. Iz ovog preduzeća podsećaju da 600.000 korisnika već samostalno prijavljuje stanje brojila, a najveći broj koristi mobilnu aplikaciju