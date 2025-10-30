NBS: Raste dinarska štednja, devizna - 15,9 milijardi evra

Narodna banka Srbije danas je, povodom Svetskog dana štednje, saopštila da dinarska i devizna štednja u Srbiji rastu, posebno dinarska štednja.

Narodna banka u saopštenju ocenjuje da rast dinarske štednje predstavlja odraz poverenja u domaću valutu i finansijski sistem. U prethodnih 13 godina dinarska štednja porasla je više od 11 puta, dok u ovoj godini rast dinarske štednje stanovništva iznosi 14,5 milijardi, odnosno 7,6 odsto, te je do kraja oktobra dostigla nivo od oko 206 milijardi dinara, navela je centralna banka. Štednja oročena na godinu dana je u porastu, dok je štednja oročena na rokove duže od