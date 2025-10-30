Uragan Melisa izazvao smrt više od 30 osoba u karipskim zemljama

Uragan Melisa izazvao je smrt više od 30 osoba i razaranja u karipskim zemljama, širom Jamajke, Haitija, Dominikanske Republike i Kube, prenosi Skaj njuz.

Zvaničnici su do sada prijavili 25 smrtnih slučaja na Haitiju, osam na Jamajci i jedan u Dominikanskoj Republici. Snimci iz vazduha pokazuju gradove uništene olujom, koja je u utorak, 28. oktobra stigla na kopno Jamajke kao uragan pete kategorije, sa vetrovima do 295 kilometara na sat. Jedan od najjačih uragana na Atlantskom okeanu ikada, Melisa je oslabila kada je stigla do Kube u sredu ujutru, ali je i tamo izazvala razaranje, rušenje kuća i blokiranje puteva.