Uragan Melisa izazvao smrt više od 30 osoba u karipskim zemljama

N1 Info pre 3 sata  |  Tanjug
Uragan Melisa izazvao smrt više od 30 osoba u karipskim zemljama

Uragan Melisa izazvao je smrt više od 30 osoba i razaranja u karipskim zemljama, širom Jamajke, Haitija, Dominikanske Republike i Kube, prenosi Skaj njuz.

Zvaničnici su do sada prijavili 25 smrtnih slučaja na Haitiju, osam na Jamajci i jedan u Dominikanskoj Republici. Snimci iz vazduha pokazuju gradove uništene olujom, koja je u utorak, 28. oktobra stigla na kopno Jamajke kao uragan pete kategorije, sa vetrovima do 295 kilometara na sat. Jedan od najjačih uragana na Atlantskom okeanu ikada, Melisa je oslabila kada je stigla do Kube u sredu ujutru, ali je i tamo izazvala razaranje, rušenje kuća i blokiranje puteva.
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

(Video) Jedan od najjačih uragana ikada! "Zver" Melisa izazvala smrt više od 30 osoba u karipskim zemljama: Objavljeni…

(Video) Jedan od najjačih uragana ikada! "Zver" Melisa izazvala smrt više od 30 osoba u karipskim zemljama: Objavljeni zastrašujući snimci iz vazduha

Blic pre 1 sat
Zastrašujući snimci iz vazduha! Smrtonosni uragan opustošio Jamajku! Kuće srušene do temelja, kao da je pala atomska bomba…

Zastrašujući snimci iz vazduha! Smrtonosni uragan opustošio Jamajku! Kuće srušene do temelja, kao da je pala atomska bomba! Šteta je ogromna! (foto/video)

Kurir pre 1 sat
Uragan Melisa: Desetine mrtvih na Karibima

Uragan Melisa: Desetine mrtvih na Karibima

BBC News pre 4 sati
Uragan Melisa izazvao smrt više od 30 osoba u karipskim zemljama

Uragan Melisa izazvao smrt više od 30 osoba u karipskim zemljama

NIN pre 4 sati
Uragan Melisa: Desetine mrtvih na Karibima

Uragan Melisa: Desetine mrtvih na Karibima

Danas pre 4 sati
Uragan Melisa: Desetine mrtvih na Karibima

Uragan Melisa: Desetine mrtvih na Karibima

Južne vesti pre 3 sata
Desetine mrtvih na Haitiju, uragan Melisa stigao do Kube

Desetine mrtvih na Haitiju, uragan Melisa stigao do Kube

Južne vesti pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

UraganKuba

Svet, najnovije vesti »

Otmica usred dana: Muškarac prišao majci i zgrabio njenog dvogodišnjeg sina na ulici u Berlinu

Otmica usred dana: Muškarac prišao majci i zgrabio njenog dvogodišnjeg sina na ulici u Berlinu

Nova pre 8 minuta
(Video) Mecima i suzavcem na demonstrante: Uveden policijski čas, isključen internet, zatvoreni putevi: Totalni haos posle…

(Video) Mecima i suzavcem na demonstrante: Uveden policijski čas, isključen internet, zatvoreni putevi: Totalni haos posle izbora u Tanzaniji

Blic pre 8 minuta
Medvedev i belgijski ministar bez rukavica: Vređaju se na mrežama, uključena i Selena Gomez

Medvedev i belgijski ministar bez rukavica: Vređaju se na mrežama, uključena i Selena Gomez

NIN pre 2 minuta
Rusija i Kazahstan razgovaraju o postavljanju optičkog kabla duž dna Kaspijskog mora

Rusija i Kazahstan razgovaraju o postavljanju optičkog kabla duž dna Kaspijskog mora

NIN pre 2 minuta
Vukanović: Dodik je svestan da ga Vučić može uništiti za sekundu

Vukanović: Dodik je svestan da ga Vučić može uništiti za sekundu

Danas pre 2 minuta