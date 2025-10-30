Narodna banka Srbije: Raste dinarska štednja u Srbiji

NIN pre 2 sata  |  FoNet
Narodna banka Srbije: Raste dinarska štednja u Srbiji

Narodna banka Srbije danas je, povodom Svetskog dana štednje, saopštila da dinarska i devizna štednja u Srbiji rastu, posebno dinarska štednja.

Narodna banka u saopštenju ocenjuje da rast dinarske štednje predstavlja odraz poverenja u domaću valutu i finansijski sistem. U prethodnih 13 godina dinarska štednja porasla je više od 11 puta, dok u ovoj godini rast dinarske štednje stanovništva iznosi 14,5 milijardi, odnosno 7,6 odsto, te je do kraja oktobra dostigla nivo od oko 206 milijardi dinara, navela je centralna banka. Štednja oročena na godinu dana je u porastu, dok je štednja oročena na rokove duže od
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Dinarska štednja u Srbiji dostigla rekordnih 206 milijardi dinara

Dinarska štednja u Srbiji dostigla rekordnih 206 milijardi dinara

Serbian News Media pre 1 sat
Puniji novčanici od 1. Septembra Marže ograničene na 20 odsto, građani osećaju razliku!

Puniji novčanici od 1. Septembra Marže ograničene na 20 odsto, građani osećaju razliku!

Alo pre 41 minuta
Srbija diže standard: Minimalac 500 evra, najveće povećanje u pet godina

Srbija diže standard: Minimalac 500 evra, najveće povećanje u pet godina

Alo pre 1 sat
NBS: Štednja u Srbiji nastavlja rast, dostiže rekordne nivoe i tokom 2025. godine

NBS: Štednja u Srbiji nastavlja rast, dostiže rekordne nivoe i tokom 2025. godine

Nova ekonomija pre 2 sata
NBS: Raste dinarska štednja, devizna - 15,9 milijardi evra

NBS: Raste dinarska štednja, devizna - 15,9 milijardi evra

N1 Info pre 3 sata
Štednja u Srbiji nastavlja rast

Štednja u Srbiji nastavlja rast

Ekapija pre 2 sata
NBS: Dinarska štednja u Srbiji nastavlja rast, prosečan dinarski depozit 198.000 dinara

NBS: Dinarska štednja u Srbiji nastavlja rast, prosečan dinarski depozit 198.000 dinara

Danas pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Narodna BankaNarodna Banka SrbijeDevizna štednjaštednja

Ekonomija, najnovije vesti »

Macut: Srbija ispunjava sve obaveze preuzete u okviru programa sa MMF-om

Macut: Srbija ispunjava sve obaveze preuzete u okviru programa sa MMF-om

Nova ekonomija pre 15 minuta
Usporava izgradnja terminala za LNG u Evropi

Usporava izgradnja terminala za LNG u Evropi

Nova ekonomija pre 15 minuta
Ne možete im pobeći: Novi radari u Srbiji kažnjavaju bez upozorenja!

Ne možete im pobeći: Novi radari u Srbiji kažnjavaju bez upozorenja!

Kamatica pre 21 minuta
„Zdravstvena tačka“ Triglav osiguranja – mesto gde briga nije samo reč

„Zdravstvena tačka“ Triglav osiguranja – mesto gde briga nije samo reč

NIN pre 5 minuta
Otvorena nova Ospita Diagnostic klinika u Novom Sadu – prva u Vojvodini

Otvorena nova Ospita Diagnostic klinika u Novom Sadu – prva u Vojvodini

Nedeljnik pre 1 minut