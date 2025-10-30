Bela kuća pronašla rešenje za plate američkih vojnika

Politika pre 1 sat
Bela kuća pronašla rešenje za plate američkih vojnika

Tramp i njegovi saveznici u Kongresu veruju da ih protivnici neće tužiti zbog primene zaobilaznih rešenja za isplatu vojnog osoblja jer bi to bilo previše nepopularno

VAŠINGTON – Uprkos blokadi rada američke savezne vlade koja traje već 28 dana budžetski tim američkog predsednika Donalda Trampa iskoristio je novac sa tri različita računa kako bi se obezbedilo da američke trupe budu plaćene u petak, preneli su danas američki mediji. Ranije ove nedelje nije bilo jasno da li će Kancelarija za upravljanje i budžet Bele kuće (OMB) do petka moći da pronađe oko 5,3 milijarde dolara za plate vojnog osoblja, ali dva neimenovana
