Bela kuća u poslednjem trenutku pronašla rešenje za plate američkih vojnika: Sa tri različita računa

Blic pre 2 sata
Uprkos blokadi rada američke savezne vlade koja traje već 28 dana budžetski tim američkog predsednika Donalda Trampa iskoristio je novac sa tri različita računa kako bi se obezbedilo da američke trupe budu plaćene u petak, preneli su danas američki mediji.

Ranije ove nedelje nije bilo jasno da li će Kancelarija za upravljanje i budžet Bele kuće (OMB) do petka moći da pronađe oko 5,3 milijarde dolara za plate vojnog osoblja, ali dva neimenovana zvaničnika Bele kuće potvrdila su za portal Aksios da je novac pronađen u poslednjem trenutku. Sve dok se vojno osoblje redovno plaća, Tramp ne planira da odustane od blokade američke savezne vlade. Demokrate i stručnjaci za liberalnu politiku optužili su predsednika SAD da je
Politika pre 3 sata
Alo pre 3 sata
