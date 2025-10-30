Zelenski: Najteže borbe trenutno se vode na Pokrovskom pravcu

Telegraf pre 3 sata  |  Telegraf.rs/Tanjug
Zelenski: Najteže borbe trenutno se vode na Pokrovskom pravcu
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je večeras da se najteže borbe trenutno vode na Pokrovskom pravcu u Donjeckoj oblasti na jugoistoku Ukrajine, navodeći da je tamo, kao i prethodnih sedmica, velika koncentracija ruskih snaga. "Okupatori pokušavaju da se učvrste svim metodama", naveo je Zelenski u video obraćanju, preneo je Ukrinform. Zelenski je istakao da je razgovarao sa vrhovnim komandantom i načelnikom Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine o
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Kijev: Najviše sukoba na Pokrovskom pravacu; Rjabkov: Sastanak Putina i Trampa kada se pripremi njegov sadržaj

Kijev: Najviše sukoba na Pokrovskom pravacu; Rjabkov: Sastanak Putina i Trampa kada se pripremi njegov sadržaj

RTS pre 11 minuta
Fedorov: U napadu na studentski dom u Zaporožju povređeno više od deset osoba

Fedorov: U napadu na studentski dom u Zaporožju povređeno više od deset osoba

RTV pre 16 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Kijev: Najviše sukoba na Pokrovskom pravacu; Rjabkov: Sastanak Putina i Trampa kada se pripremi njegov…

UKRAJINSKA KRIZA: Kijev: Najviše sukoba na Pokrovskom pravacu; Rjabkov: Sastanak Putina i Trampa kada se pripremi njegov sadržaj

RTV pre 1 sat
Zelenski: Najteže borbe trenutno se vode na Pokrovskom pravcu

Zelenski: Najteže borbe trenutno se vode na Pokrovskom pravcu

RTV pre 46 minuta
"Okupatori pokušavaju da se učvrste": Zelenski: Najteže borbe trenutno se vode na Pokrovskom pravcu

"Okupatori pokušavaju da se učvrste": Zelenski: Najteže borbe trenutno se vode na Pokrovskom pravcu

Blic pre 4 sati
Pokrovsk na ivici pakla: Rusi stežu obruč, Ukrajinci opkoljeni, sve se ruši pred očima sveta: Putin steže Zelenskog u ključnom…

Pokrovsk na ivici pakla: Rusi stežu obruč, Ukrajinci opkoljeni, sve se ruši pred očima sveta: Putin steže Zelenskog u ključnom gradu, ima osam puta više vojnika!

Blic pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaRat u UkrajiniVladimir Zelenskivolodimir zelenskipokrovsk

Svet, najnovije vesti »

Tražio ispravku i izvinjenje, list odbio: Putinov specijalni predstavnik najavio tužbu protiv Vašington posta, evo zbog čega…

Tražio ispravku i izvinjenje, list odbio: Putinov specijalni predstavnik najavio tužbu protiv Vašington posta, evo zbog čega

Danas pre 6 minuta
Od Velikog uragana do Melise - istorija koja se ponavlja u vihoru katastrofe

Od Velikog uragana do Melise - istorija koja se ponavlja u vihoru katastrofe

Euronews pre 6 minuta
Tramp naredio da se hitno počne sa testiranjem nuklearnog oružja

Tramp naredio da se hitno počne sa testiranjem nuklearnog oružja

Sputnik pre 1 minut
"Na skali od 1 do 10, bilo je 12": Tramp se oglasio nakon sastanka sa Sijem: On je izuzetan lider

"Na skali od 1 do 10, bilo je 12": Tramp se oglasio nakon sastanka sa Sijem: On je izuzetan lider

Blic pre 6 minuta
Orban najavio antiratnu turneju po Mađarskoj

Orban najavio antiratnu turneju po Mađarskoj

Radio 021 pre 6 minuta