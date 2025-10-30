Zelenski: Najteže borbe trenutno se vode na Pokrovskom pravcu

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je večeras da se najteže borbe trenutno vode na Pokrovskom pravcu u Donjeckoj oblasti na jugoistoku Ukrajine, navodeći da je tamo, kao i prethodnih sedmica, velika koncentracija ruskih snaga. "Okupatori pokušavaju da se učvrste svim metodama", naveo je Zelenski u video obraćanju, preneo je Ukrinform. Zelenski je istakao da je razgovarao sa vrhovnim komandantom i načelnikom Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine o