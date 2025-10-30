Lider centrista Rob Jeten najavio stabilnu koalicionu vladu

Lider centrista Rob Jeten najavio stabilnu koalicionu vladu

Ranije večeras lider holandske krajnje desnice Gert Vilders izjavio je da je razočaran izbornim rezultatom svoje Slobodarske partije

AMSTERDAM – Rezultati holandskih izbora mogli bi da otvore put širokoj, stabilnoj koalicionoj vladi, izjavio je večeras lider centrističke stranke „D 66” Rob Jeten. Nakon što su izlazne ankete pokazale da ta stranka vodi i da će pobediti krajnje desničarsku Slobodarsku partiju koju predvodi populista Gert Vilders. Jeten je rekao da će nastojati da uspostavi saradnju sa drugim strankama, prenosi Rojters. Popularnost 38-godišnjeg Jetena, lidera „D 66”, koji bi mogao
