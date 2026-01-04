Ko je Silija Flores, nekada moćna prva dama Venecuele

BBC News pre 16 minuta

Getty Images Pre nego što je postala prva dama, Silija Flores je imala bogatu političku karijeru

Silija Flores je dugo bila mnogo više od prve dame Venecuele.

Supruga predsednika Nikolasa Madura jedna je od najistaknutijih žena u vladi i pristalice je često nazivaju „prvim ratnikom“.

Rođena 1956. godine, gradila je sopstvenu političku karijeru paralelno sa karijerom svog supruga, a ponekad je zauzimala i više položaje od njega.

Igrala je aktivnu ulogu u oblikovanju političkog pravca zemlje, posebno nakon što je Maduro postao predsednik 2013. godine.

Prve subote u 2026, i ona i njen suprug su pritvoreni u američkoj vojnoj operaciji u Venecueli i oboje će se sada suočiti sa optužbama za trgovinu drogom i oružjem na sudu u Njujorku.

I Flores i Maduro su došli na vlast sa senkom drugog čoveka, pokojnog venecuelanskog lidera Uga Čaveza.

Upravo je Maduro nazvao Flores „prvim ratnikom“ tokom predsedničke kampanje 2013. godine, nakon Čavezove smrti, odbacujući titulu „prve dame“ kao „koncepta visokog društva“.

Ministarstvo finansija Sjedinjenih Država uvelo je finansijske sankcije protiv Flores u septembru 2018. godine, kao deo napora da se cilja uži krug venecuelanskog predsednika.

Skromno poreklo

Flores je rođena u gradu Tinakiljo, oko 200 kilometara zapadno od glavnog grada Karakasa, „na ranču sa zemljanim podom“, prema rečima Madura.

Njena porodica je napustila taj grad i preselila se u Karakas kada je Flores imala četiri godine, dodao je.

Tamo je Flores, najmlađa od šestoro braće i sestara, živela sa porodicom u dva gusto naseljena mesta na zapadu grada, Katiji i Bokeronu.

Sa 32 godine diplomirala je pravo na privatnom univerzitetu Santa Marija, a kasnije se specijalizovala za krivično i radno pravo.

Međutim, njen život će krenuti novim putem nakon neuspelog pokušaja puča koji je predvodio Ugo Čavez u februaru 1992. godine.

Flores se pridružila pravnom timu koji je preuzeo odbranu vojnih oficira optuženih za planiranje puča, u čiji će se politički projekat na kraju uključiti.

Upravo u to vreme je upoznala Madura, koji se može videti na fotografijama kako prati Čaveza na javnim događajima kao neka vrsta obezbeđenja.

„Upoznao sam Siliju. Bila je advokatica nekoliko zatvorenih patriotskih vojnih oficira. Ali bila je i advokatica komandanta Čaveza u zatvoru... teško“, ispričao je Maduro.

„Upoznao sam je tokom tih godina borbe, a onda, pa, zapala mi je za oko i počela je da me gleda.“

Od tada, njihove sudbine su povezane sa Čavezom i njegovim političkim pokretom, poznatim kao Čavizam.

Članica parlamenta i advokatica

Tokom 1990-ih, Flores se pridružila raznim organizacijama povezanim sa čavizmom, a sa Čavezovim dolaskom na vlast na predsedničkim izborima 1998. godine, počela je da zauzima pozicije od velikog značaja.

Godine 2000, Flores je izabrana u Narodnu skupštinu i, nakon što je osvojila drugi mandat, 2006. godine postala je prva žena koja je predsedavala zakonodavnom telu.

Šest godina je vodila praktično jednopartijski parlament, jer su glavne opozicione stranke odlučile da ne učestvuju na izborima.

Flores se pokazala kao borbena saradnica Čaveza, a njen mandat na čelu Narodne skupštine nije prošao bez kontroverzi - čak je zabranila medijima pristup sali Parlamenta.

Ova mera je ostala na snazi do januara 2016. godine, kada je, nakon novih zakonodavnih izbora, venecuelanska opozicija preuzela kontrolu nad Narodnom skupštinom.

Sindikati su je optužili za nepotizam naglašavajući da je uticala na zapošljavanje čak 40 ljudi, među kojima su bili brojni članovi njene porodice.

„Moja porodica je ovde (u parlamentu op.a.) i ja sam veoma ponosna na njih.

„Braniću ih u ovoj Narodnoj skupštini kao radnike i braniću javne konkurse“, rekla je lokalnim medijima.

Početkom 2012. godine, Čavez ju je imenovao za generalnu tužiteljku Republike, poziciju koju je obavljala do marta 2013. godine, kada je predsednik preminuo.

U julu te godine, tri meseca nakon Madurovog izbora za predsednika, Flores je formalno postala prva dama jer se par venčao.

Ovo je formalizovalo dugogodišnju vezu, tokom koje su zajedno odgajali decu iz prethodnih veza: troje njeno i jedno njegovo.

Na zakonodavnim izborima 2015. godine, Flores je ponovo izabrana u Narodnu skupštinu, u kojoj je čavizam bio u manjini prvi put posle 15 godina.

Dve godine kasnije, u avgustu 2017, konačno je napustila tu instituciju i postala članica novoizabrane - i kontroverzne - Nacionalne ustavotvorne skupštine.

Porodica

U maju 2015. godine, premijerno je prikazana televizijska emisija pod nazivom „Sa Silijom, kao porodica“ na javnom medijskom servisu Venecuele gde je Flores centralna ličnost, a godinu dana kasnije, pokrenula je emisiju „Odluke“ na državnom radiju.

Tokom proteklih nekoliko godina, prava pažnja medija nije bila usmerena na nju, već na njenu porodicu.

U novembru 2015. godine, tužilac iz Njujorka optužio je dvojicu njenih nećaka za krivična dela trgovine drogom nakon što su uhapšeni na Haitiju i predati Američkoj agenciji za suzbijanje droga (DEA).

Flores je reagovala optužujući američke vlasti da su joj „kidnapovale“ nećake, ali je u decembru 2017. godine sudija osudio dvojicu mladića na 18 godina zatvora zbog trgovine drogom.

Tužilaštvo ih je optužilo za zaveru da koriste predsednički hangar na aerodromu Maikvetija u Karakasu, odakle su navodno nameravali da pošalju 800 kilograma kokaina u Honduras, koji bi potom bio prebačen u Sjedinjene Države.

Njih dvojica su pušteni u oktobru 2022. godine nakon što ih je pomilovao tadašnji predsednik Džo Bajden u sporazumu koji je doveo do povratka sedam američkih državljana zatvorenih u Venecueli.

Povratkom Trampa u Belu kuću, ova dva nećaka i drugi članovi porodice ponovo su sankcionisani, ali Maduro i Flores se suočavaju sa neposrednijim problemom.

Prema izveštavanju redakcija BBC Njuz Mundo i BBC Svetsko novinarstvo

