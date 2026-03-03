Zauvek ili nikad više

Ako bi, uprkos neravnopravnim izbornim uslovima, Orban posle 16 godina bio skinut s vlasti, time ne bi samo bilo zaustavljeno još dublje poniranje u autokratiju, već bi i bio zadat udarac njegovim stranim saveznicima, od Trampa do Putina. Ali veliko je pitanje da li će do takve promene doći

Kada je Viktor Orban 1998. prvi put zaseo u premijersku fotelju – u kojoj će, tada još liberalnih pogleda, u tom navratu ostati četiri godine – nemački kancelar bio je Gerhard Šreder, francuski predsednik Žak Širak, a britanski premijer Toni Bler. Otkako se pak 2010. na taj položaj vratio – otad ga više ne napuštajući, usput Mađarsku iz demokratije transformišući u hibridni režim izborne autokratije – na vlasti se izređalo troje nemačkih kancelara, trojica