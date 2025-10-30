Vens: Testiranje nuklearnog arsenala ključno za bezbednost Amerike

Politika
Vens: Testiranje nuklearnog arsenala ključno za bezbednost Amerike

Džej Di Vens je dodao i da administracija zna da postojeći arsenal „ispravno funkcioniše”, ali da je vremenom potrebno proveravati i održavati ga

VAŠINGTON – Testiranje američkog nuklearnog arsenala od suštinskog je značaja za očuvanje nacionalne bezbednosti, izjavio je danas potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens. Nakon što je američki predsednik Donald Tramp naredio vojsci da ponovo započne testiranja nuklearnog oružja, prvi put posle 33 godine. „To je važan deo američke nacionalne bezbednosti, da budemo sigurni da naš nuklearni arsenal zaista funkcioniše kako treba” rekao je Vens
Ključne reči

VašingtonArsenalDonald Tramp

