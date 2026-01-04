BLOG UŽIVO Moguća američka okupacija ili slanje trupa u Venecuelu, u problemu i Kuba: Ne stišava se bura posle hapšenja Madura

Nova pre 14 minuta  |  Autor: Mila Marinović
BLOG UŽIVO Moguća američka okupacija ili slanje trupa u Venecuelu, u problemu i Kuba: Ne stišava se bura posle hapšenja Madura…

Svrgnuti predsednik Venecuele Nikolas Maduro i njegova supruga Silija Flores prebačeni su u Njujork nakon opsežne američke vojne operacije u Venecueli.

Maduro je smešten u pritvorski centar u Bruklinu, gde čeka suđenje po optužbama za trgovinu drogom i oružjem, dok iz Vašingtona stižu poruke da će Sjedinjene Američke Države privremeno upravljati zemljom i preuzeti kontrolu nad ogromnim venecuelanskim rezervama nafte. Sve najnovije vesti pratite uživo na Nova.rs.
