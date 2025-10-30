Plan za 1. novembar: Okupljanje na 16 tačaka

Studenti u blokadi objavili su deo plana za predstojeći komemorativni skup u Novom Sadu, 1. novembra, povodom godišnjice od pada nadstrešnice i pogibije 16 ljudi.

Kako su objavili na društvenim mrežama, građani su pozvani da se okupe u 10 časova, na 16 lokacija i da se upute ka Železničkoj stanici. Okupljanje je na sledećim lokacijama: 1. Kampus Univerziteta u Novom Sadu 2. Raskrsnica Bulevara oslobođenja i Narodnog fronta 3. Trg slobode 4. Riblja pijaca 5. Varadinski most 6. Raskrsnica Bulevara kralja Petra I i Kisačke 7. Emmezeta 8. Kružni tok na Klisi 9. Novosadski sajam 10. Kružni tok Bulevara Evrope i Kornelija