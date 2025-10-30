Plan za 1. novembar: Okupljanje na 16 tačaka

Radio 021 pre 25 minuta  |  021.rs
Studenti u blokadi objavili su deo plana za predstojeći komemorativni skup u Novom Sadu, 1. novembra, povodom godišnjice od pada nadstrešnice i pogibije 16 ljudi.

Kako su objavili na društvenim mrežama, građani su pozvani da se okupe u 10 časova, na 16 lokacija i da se upute ka Železničkoj stanici. Okupljanje je na sledećim lokacijama: 1. Kampus Univerziteta u Novom Sadu 2. Raskrsnica Bulevara oslobođenja i Narodnog fronta 3. Trg slobode 4. Riblja pijaca 5. Varadinski most 6. Raskrsnica Bulevara kralja Petra I i Kisačke 7. Emmezeta 8. Kružni tok na Klisi 9. Novosadski sajam 10. Kružni tok Bulevara Evrope i Kornelija
VIDEO Slavni srpski olimpijac snimljen kako uz osmehe šeta sa studentima ka Novom Sadu

Nova pre 20 minuta
Studenti iz Beograda pešače do Novog Sada, biciklisti iz Niša i studenti iz Zapadne Srbije nastavljaju put

RTS pre 20 minuta
Štimac krenuo peške u Novi Sad, studente iz Beograda ispratio i čuveni košarkaški trener (VIDEO)

Danas pre 26 minuta
Studenti i građani u maršu ka Novom Sadu: Kolona odala počast poginulima 17-minutnom tišinom

Serbian News Media pre 56 minuta
Studenti sve bliži Novom Sadu: I danas se pešači iz svih krajeva zemlje (Blog)

Novi magazin pre 46 minuta
Liturgija i parastos stradalima u padu nadstrešnice u Sabornom hramu 1. novembra

Luftika pre 1 sat
Vučić najavio „mnogo veći skup u Novom Sadu” 9. novembra

Mašina pre 1 sat
Ključne reči

Novi SadNovosadski sajam

Odbornici Beograda omogućili Streli iz Obrenovca da prevozi putnike za EXPO 2027

Nova ekonomija pre 21 minuta
Paunovićeva i Kristin Mels: Saradnja Srbije i Norveške na unapređenju obuke državnih službenika

RTV pre 6 minuta
Tužilaštvo za organizovani kriminal o tome zašto je slučaj pucnjave u Ćacilendu vratilo VJT

Danas pre 11 minuta
(Video) Iskliznula cisterna sa amonijakom u Požarevcu: Oglasili se nadležni: Nema zastoja u saobraćaju

Blic pre 1 minut
"Nikako ne palite cigaru ovde": Načelnik Sektora za vanredne situacije upozorava: Dve stvari mogu da budu smrtonosna zamka

Blic pre 16 minuta