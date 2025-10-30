MMF: Ove godine očekivani privredni rast u Srbiji 2,1 odsto; sledeće godine povratak na tri odsto

RTS pre 1 sat
MMF: Ove godine očekivani privredni rast u Srbiji 2,1 odsto; sledeće godine povratak na tri odsto

Međunarodni monetarni fond saopštio je da se očekuje da će privredni rast u Srbiji ove godine iznositi 2,1 odsto i da je to posledica nižih javnih investicija, smanjenih priliva stranih direktnih investicija i slabije potrošnje, kao i da se za 2026. godinu očekuje da se rast vrati na nivo od tri odsto.

U saopštenju Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) navodi se da je privredna aktivnost u Srbiji usporila u uslovima spoljnih i domaćih izazova. "Nakon privremenog probijanja gornje granice ciljanog koridora NBS-a zbog većih cena hrane prouzrokovanih nižim prinosima, ukupna inflacija je opala na 2,9 procenata u septembru, zahvaljujući ograničenjima cena i trgovačkih marži na hranu i osnovne potrepštine", navodi se u saopštenju koje je MMF izdao na kraju posete tima
