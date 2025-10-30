MMF upozorava na rizike u vezi sa poslovanjem NIS-a: Završeni razgovori sa misijom u Beogradu

MMF upozorava na rizike u vezi sa poslovanjem NIS-a: Završeni razgovori sa misijom u Beogradu

Nakon završenih razgovora misije Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) sa delegacijom Srbije, postignut je dogovor o drugom razmatranju u okviru Instrumenta za koordinaciju politika.

Iako je opšta ocena ekonomske situacije pozitivna, izveštaj MMF-a, kako ga prenosi Narodna banka Srbije u saopštenju, ističe rizike za budući privredni rast vezane za Naftnu industriju Srbije, ali i konstatuje da su vlasti posvećene rešavanju pitanja sankcija NIS-u „na način koji će obezbediti neprekinuto snabdevanje naftom“. Ocena MMF-a: Otporna ekonomija suočena sa rizicima Misija MMF-a je konstatovala da je srpska privreda, zahvaljujući izgrađenoj
