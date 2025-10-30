Orban i Tramp 7. novembra u Vašingtonu o Ukrajini, Tramp se oglasio o dogovoru sa Sijem oko sukoba

Rat u Ukrajini – 1.345. dan. Rusija je izvela masovne napade na ukrajinsku infrastrukturu – vanredni prekidi struje širom zemlje, povređeno je 17 osoba, uključujući šestoro dece. Kremlj je potvrdio testiranje bespilotnog podvodnog plovila "posejdon", opremljenog nuklearnim pogonom. Mađarski premijer Viktor Orban sastaće se sa američkim predsednikom Donaldom Trampom 7. novembra u Vašingtonu, saopštio je šef njegovog kabineta Gergelj Guljaš. Na sastanku će se razmatrati mirovni sporazum za Ukrajinu i

Sirski: Ruske trupe pojačavaju napade oko Pokrovska, Ukrajina jača odbranu Ruske trupe pojačavaju napade oko grada Pokrovsk a Ukrajina jača svoju odbranu kako bi odbila napade, izjavio je glavnokomandujući Oružanih snaga Ukrajine Oleksandar Sirski. "Glavni prioritet je spasavanje života naših vojnika", rekao je Sirski u objavi na Telegramu, prenosi Rojters. On je kazao da navodi ruske propagande o navodnom "blokiranju" ukrajinskih vojnika u Pokrovsku, kao i u