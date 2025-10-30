Gunvor u vlasništvu švedskog milijardera preuzima i Lukoil u Srbiji

RTV Novi Pazar pre 18 minuta
Gunvor u vlasništvu švedskog milijardera preuzima i Lukoil u Srbiji

Ruski proizvođač nafte Lukoil PJSC, koji je pod američkim sankcijama, prihvatio je ponudu ŠVEDSKO-NORVEŠKOG trgovca energentima Gunvor Group, u vlasništvu švedskog milijardera Torbjorn Tornqvista, za kupovinu njegove firme Lukoil International GmbH sa sedištem u Austriji, koja je vlasnik firme Lukoil Srbija.

Lukoil International GmbH poseduje međunarodnu imovinu Lukoil Grupe. Grupa za trgovinu naftom Gunvor, čiji je suosnivač, izvršni direktor i glavni vlasnik švedski milijarder Torbjörn Törnqvist, jedna je od najvećih svetskih kompanija za trgovinu naftnim proizvodima. Lukoil je prethodno najavio planove za prodaju svojih međunarodnih operacija nakon što je prošle nedelje pogođen američkim sankcijama. Gunvor je dostavio ponudu za Lukoil International, koju je
Austrijanafta

