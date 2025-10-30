SAD nakon tri decenije ponovo pokreću testiranje nuklearnog oružja; Rusija traži pojašnjenje odluke

RTV pre 56 minuta  |  Tanjug
SAD nakon tri decenije ponovo pokreću testiranje nuklearnog oružja; Rusija traži pojašnjenje odluke

BUSAN - Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da ce Sjedinjene Američke Države ponovo pokrenuti testiranja nuklearnog oružja, nakon pauze od tri decenije, i da je "zbog programa testiranja drugih zemalja", naložio Ministarstvu rata da počne sa testiranjem američkog nuklearnog oružja "na ravnopravnoj osnovi".

U objavi na platformi Truth Social, neposredno pre ličnog sastanka sa kineskim predsednikom Si Đinpingom u Busanu, u Južnoj Koreji, Tramp je rekao da će "ovaj proces početi odmah", bez navođenja koje vrste testiranja nuklearnog oružja ce se sprovoditi. Tramp je istakao da Sjedinjene Američke Države imaju više nuklearnih bojevih glava nego bilo koja druga zemlja, nakon što je preuzeo zasluge za "kompletno ažuriranje i renoviranje postojeceg oružja" tokom svog prvog
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

(Foto) Si Đinping u kolima, a oko njega trče ljudi u crnom: Imaju ledeni pogled, a cilj im je da budu "živi štit" oko kineskog…

(Foto) Si Đinping u kolima, a oko njega trče ljudi u crnom: Imaju ledeni pogled, a cilj im je da budu "živi štit" oko kineskog lidera

Blic pre 2 sata
Kina ipak popustila Kupiće 12 miliona tona soje iz SAD, samo ove godine i tu nije kraj

Kina ipak popustila Kupiće 12 miliona tona soje iz SAD, samo ove godine i tu nije kraj

Dnevnik pre 2 sata
Si Đinping u kolima, a oko njega trče telohranitelji: Kako kineski lider dobija ‘živi štit’ u stvarnom životu (foto)

Si Đinping u kolima, a oko njega trče telohranitelji: Kako kineski lider dobija ‘živi štit’ u stvarnom životu (foto)

Alo pre 2 sata
Susret Trampa i Sija jedan od uzroka varijacija američkih akcija

Susret Trampa i Sija jedan od uzroka varijacija američkih akcija

Politika pre 2 sata
Besent: Kina će ove godine kupiti 12 miliona tona soje iz Amerike

Besent: Kina će ove godine kupiti 12 miliona tona soje iz Amerike

Politika pre 2 sata
Čovek u kožnoj jakni: Verujem...

Čovek u kožnoj jakni: Verujem...

B92 pre 3 sata
Da li SAD ponovo otvaraju nuklearno doba?

Da li SAD ponovo otvaraju nuklearno doba?

Danas pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Južna KorejaRusijaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Devojka pronađena mrtva u tuš kabini: Baka pretrpela strujni udar dok je pokušavala da zatvori vodu i spasi unuku (28)

Devojka pronađena mrtva u tuš kabini: Baka pretrpela strujni udar dok je pokušavala da zatvori vodu i spasi unuku (28)

Blic pre 31 minuta
Luvr opljačkao državljanin Bosne i Hercegovine? Uhapšeno još petoro ljudi zbog pljačke: Uhvaćen i glavni osumnjičeni

Luvr opljačkao državljanin Bosne i Hercegovine? Uhapšeno još petoro ljudi zbog pljačke: Uhvaćen i glavni osumnjičeni

Blic pre 6 minuta
Tramp napustio Aziju bez susreta sa Kim Džong Unom: Zašto se sastanak nije dogodio?

Tramp napustio Aziju bez susreta sa Kim Džong Unom: Zašto se sastanak nije dogodio?

Danas pre 1 sat
„Novi sukob neizbežan“: Primirje bez mira nova normala u Gazi

„Novi sukob neizbežan“: Primirje bez mira nova normala u Gazi

Danas pre 2 sata
Nemački državljanin ruskog porekla osuđen na šest godina zatvora zbog špijunaže u korist Moskve

Nemački državljanin ruskog porekla osuđen na šest godina zatvora zbog špijunaže u korist Moskve

Danas pre 2 sata