SAD nakon tri decenije ponovo pokreću testiranje nuklearnog oružja; Rusija traži pojašnjenje odluke

BUSAN - Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da ce Sjedinjene Američke Države ponovo pokrenuti testiranja nuklearnog oružja, nakon pauze od tri decenije, i da je "zbog programa testiranja drugih zemalja", naložio Ministarstvu rata da počne sa testiranjem američkog nuklearnog oružja "na ravnopravnoj osnovi".

U objavi na platformi Truth Social, neposredno pre ličnog sastanka sa kineskim predsednikom Si Đinpingom u Busanu, u Južnoj Koreji, Tramp je rekao da će "ovaj proces početi odmah", bez navođenja koje vrste testiranja nuklearnog oružja ce se sprovoditi. Tramp je istakao da Sjedinjene Američke Države imaju više nuklearnih bojevih glava nego bilo koja druga zemlja, nakon što je preuzeo zasluge za "kompletno ažuriranje i renoviranje postojeceg oružja" tokom svog prvog