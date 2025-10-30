Susret Trampa i Sija jedan od uzroka varijacija američkih akcija

Raspoloženje na berzama i pod uticajem izveštaja tehnoloških giganata

Američke akcije varirale su na današnjem otvaranju berzi, nakon kvartalnih izveštaja velikih tehnoloških kompanija i sastanka između američkog i kineskog predsednika Donalda Trampa i Si Đinpinga. Berzanski indeks Dow Jones porastao je 295 poena, ili 0,6 odsto, dok je S&P 500 za 0,3 odsto, a Nasdaq za 0,6 odsto, preneo je Si-En-Bi-Si (CNBC). Tehnološki giganti objavili su kvartalne rezultate juče nakon zatvaranja tržišta, što je uticalo na raspoloženje na berzama.