Školski dan na Sajmu knjiga, za đake specijalni program i 450 novih naslova knjiga

BEOGRAD - Na 68. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu danas je Školski dan koji se tradicionalno već dve decenije održava četvrtkom i namenjen je organizovanim posetama đaka, nastavnika i bibliotekara, a za koje su izdavači pripremili specijalni program, brojne nove naslove i druženja sa piscima.

Tu najveću kulturnu manifestaciju u ovom delu Evrope organizovano će posetiti brojni učenici i nastavnici iz cele Srbije i Republike Srpske, a između ostalog, samo četiri vodeća izdavača specijalizovana za knjige za najmlađe i tinejdžere - Vulkančić, Mala Laguna, Kreativni centar i Pčelica pripremili su za njih skoro 450 novih izdanja domaćih i stranih autora. Pčelica iz Čačka koja se isključivo bavi izdavanjem obrazovne i zabavne literature za decu, kako za Tanjug
