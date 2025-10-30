Tužiteljka: Uhapšeno pet osumnjičenih zbog provale u Luvr

RTV pre 5 sati  |  Tanjug
Tužiteljka: Uhapšeno pet osumnjičenih zbog provale u Luvr

PARIZ - Zbog provale u muzej Luvr u Parizu, iz kojeg je ukradeno više komada nakita iz Napoleonove kolekcije, protekle noći je uhapšeno pet osumnjičenih, izjavila je danas pariska tužiteljka Lor Beko.

Beko je za televiziju BFM rekla da je jedan od petoro uhapšenih muškaraca "zaista bio jedna od meta istražitelja". "Bio nam je na 'nišanu'. Postoje DNK dokazi koji ga, iz naše perspektive, povezuju sa pljačkom koja je počinjena", rekla je Beko. Ona je kazala da će ostala četvorica uhapšenih muškaraca moći će da pruže informacije o tome kako su se događaji povezani sa pljačkom odvijali. Dodala je da je petoro osumnjičenih uhapšeno na različitim lokacijama u Parizu i
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Od baštine ni traga: Nova hapšenja zbog krađeu Luvru, ali ukradeno nacionalno blago kao da je u zemlju propalo

Od baštine ni traga: Nova hapšenja zbog krađeu Luvru, ali ukradeno nacionalno blago kao da je u zemlju propalo

Večernje novosti pre 29 minuta
Pao glavni osumnjičeni! Francuska policija uhapsila još 5 osoba zbog pljačke Luvra! "Imali smo ga na oku"

Pao glavni osumnjičeni! Francuska policija uhapsila još 5 osoba zbog pljačke Luvra! "Imali smo ga na oku"

Kurir pre 3 sata
Pao i treći pljačkaš luvra! Policija ga uhapsila usred noći, evo gde se krio

Pao i treći pljačkaš luvra! Policija ga uhapsila usred noći, evo gde se krio

Kurir pre 3 sata
Još pet osoba uhapšeno zbog pljačke u Luvru

Još pet osoba uhapšeno zbog pljačke u Luvru

Radio sto plus pre 4 sati
Uhapšeno još pet osumnjičenih zbog krađe u luvru: Ukradeno više komada nakita iz Napoleonove kolekcije

Uhapšeno još pet osumnjičenih zbog krađe u luvru: Ukradeno više komada nakita iz Napoleonove kolekcije

Večernje novosti pre 4 sati
Nastavljaju se hapšenja zbog pljačke u Luvru: Privedeno petoro osumnjičenih

Nastavljaju se hapšenja zbog pljačke u Luvru: Privedeno petoro osumnjičenih

Nova ekonomija pre 4 sati
Uhapšeno pet osumnjičenih zbog krađe iz Luvra, "plen" ipak nije pronađen

Uhapšeno pet osumnjičenih zbog krađe iz Luvra, "plen" ipak nije pronađen

RTS pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NisanTužilaštvoPariz

Zabava, najnovije vesti »

Otvoren novi salon Forma Ideale u Rakovici

Otvoren novi salon Forma Ideale u Rakovici

Biznis i finansije pre 23 minuta
Uživo upravo na Blic TV "Da mi je neko rekao da ću ljubav pronaći preko Fejsbuka - ne bih verovala!" Neverovatna priča Ivane…

Uživo upravo na Blic TV "Da mi je neko rekao da ću ljubav pronaći preko Fejsbuka - ne bih verovala!" Neverovatna priča Ivane Selakov i njenog supruga - pevačica u "Ceca show" ispričala sve detalje

Blic pre 14 minuta
"Išao je po beogradskih grobljima i tražio to ime": Pevač je voleo dve žene, a zbog onoga što je uradio nepoznatoj Ruskinji i…

"Išao je po beogradskih grobljima i tražio to ime": Pevač je voleo dve žene, a zbog onoga što je uradio nepoznatoj Ruskinji i danas zastaje knedla u grlu

Blic pre 14 minuta
Domaćica-robot pere sudove i priča viceve

Domaćica-robot pere sudove i priča viceve

Vesti online pre 29 minuta
Voditeljka "Binga" se srušila uživo u emisiji: Čitala izvučene brojeve za dobitnika, pa prevrnula očima i nestala iz kadra…

Voditeljka "Binga" se srušila uživo u emisiji: Čitala izvučene brojeve za dobitnika, pa prevrnula očima i nestala iz kadra (foto)

Blic pre 48 minuta