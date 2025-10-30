UKRAJINSKA KRIZA: Ruski napad na Zaporožje - pogođen studentski dom, povređeno više od deset osoba

KIJEV - Rat u Ukrajini – 1.345. dan. U ruskom napadu na Zaporožje pogođen je studentski dom. Povređeno je više od deset osoba, među njima i šestoro dece, navode lokalne vlasti. Generalštab Oružanih snaga Ukrajine saopštava da je najveća aktivnost ruskih trupa na frontu na Pokrovskom pravcu. Odluka o novom sastanku predsednika Rusije i SAD, Vladimira Putina i Donalda Trampa, biće doneta nakon što se pripremi njegov sadržaj, izjavio je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov.

Vladimir Putin saopštio je da su grupe ukrajinske vojske trenutno opkoljene u blizini Kupjanska u Harkovskoj oblasti i Krasnoarmejska u samoproglašenoj Donjeckoj Narodnoj Republici. Ukrajinska grupa "Istok" negira Putinovu tvrdnju da je Kupjansk opkoljen. Rusi su rasporedili oko 11.000 vojnika kako bi opkolili prigradsko područje Pokrovska, obaveštava ukrajinska vojska. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski kaže da je situacija na Pokrovskom pravcu najteža.