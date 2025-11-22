Ili prihvati Trampov plan do četvrtka ili čekaj još gori: U Kijevu održan „sastanak iz noćne more“, Zelenski je sad u još težoj situaciji

Nova pre 19 minuta  |  Autor: Nova.rs
Ili prihvati Trampov plan do četvrtka ili čekaj još gori: U Kijevu održan „sastanak iz noćne more“, Zelenski je sad u još…

Američki zvaničnici rekli su saveznicima iz NATO-a da očekuju da će u narednim danima izvršiti pritisak na predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog da pristane na mirovni sporazum, pod pretnjom da će, ako Kijev ne potpiše, kasnije naići na još gori dogovor.

Američki sekretar vojske SAD Dan Driskol razgovarao je sa ambasadorima NATO zemalja na sastanku u Kijevu kasno u petak, nakon razgovora sa Zelenskim i telefonskog poziva iz Bele kuće, javlja Gardijan. „Nijedan sporazum nije savršen, ali mora biti postignut pre nego kasnije“, rekao je Driskol, prema rečima jednog od prisutnih. Atmosfera u prostoriji bila je sumorna, a nekoliko ambasadora iz Evrope dovodilo je u pitanje sadržaj sporazuma i način na koji su SAD vodile
