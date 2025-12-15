Premijer Australije: Napadači na plaži Bondi nisu deo šire terorističke ćelije

Premijer Australije Entoni Albaneze izjavio je danas da otac i sin, koji su juče na plaži u Sidneju iz vatrenog oružja ubili najmanje 16 i ranili 38 osoba, nisu deo šire terorističke ćelije, piše britanski list Gardijan.

Premijer je rekao da su mu obaveštajne službe navele da nema dokaza o saradnji, niti dokaza da su oni bili deo ćelije. „Jasno je da su bili motivisani ekstremističkom ideologijom, a dodatni detalji biće objavljeni kada policija završi svoj posao. Istraga je u toku“, rekao je Albaneze. Dodao je da sin, koji je ranije uhapšen zajedno s ocem, nije bio na listi za praćenje, i da je 2019. bio pod istragom zbog povezanosti sa dve osobe koje su dobile zatvorsku kaznu.