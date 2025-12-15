Jednog od napadača istraživali zbog navodnih veza sa Islamskom državom: Ko su otac i sin koji su počinili masakr u Australiji (foto/video)

Australijska obaveštajna služba ranije je istraživala napadača na plaži Bondi, Navida Akrama, zbog njegovih navodnih veza sa Islamskom državom

Dvadesetčetvorogodišnji Navid Akram i njegov otac Sadžid Akram (50) imenovani su kao osumnjičeni teroristi odgovorni za ubistvo najmanje 15 osoba u napadu usmerenom na jevrejske porodice koje su u nedelju u Sidneju obeležavale Hanuku. Njih dvojica su, noseći puške dugih cevi, otvorila vatru na stotine ljudi okupljenih na najpoznatijoj australijskoj plaži, u onome što je postalo jedan od najgorih masakara u istoriji zemlje.