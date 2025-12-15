Uživo Crn dan u istoriji Australije: Zastave spuštene na pola koplja, ljudi polažu cveće i oplakuju žrtve masakra, potresni prizori na plaži Bondi! (foto/video)
Kurir pre 29 minuta
Od najnovijeg Hronološki Video snimljen tokom pucnjave u Bondiju u nedelju popodne prikazuje ženu koja teši dete koje nije poznavala.
Žena - Džesika Rozen - rekla je za Gardijan Australija da je očajnički tražila svog trogodišnjeg sina dok su pucnji odjekivali na plaži Bondi u nedelju. „Uhvatila sam te, uhvatila sam te“, ponavlja Rozen. Rozen je prisustvovala događaju Hanuka pored mora sa svojom porodicom kada je te večeri počeo teroristički napad, čime je zastrašujući kraj jevrejske proslave svetlosti tog dana. Njen muž je trčao sa njihovim malim detetom kada je primetila devojčicu kako vrišti.