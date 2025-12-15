Dan posle terorističkog napada na plaži Bondi u Sidneju – osumnjičeni otac i sin, Australija u žalosti

Petnaest ljudi poginulo je u terorističkom napadu tokom proslave Hanuke na plaži Bondi u Sidneju, dok je jedan napadač ubijen u razmeni vatre sa policijom, a drugi je teško ranjen i uhapšen. Policija je saopštila da su osumnjičeni otac i sin, da nije bilo saučesnika i da je napad bio namerno usmeren protiv jevrejske zajednice. Premijer Australije Entoni Albaniz najavio je pooštravanje zakona o kontroli oružja, uključujući ograničenje broja komada naoružanja i reviziju dozvola, ističući da se okolnosti i

Pripremila Tamara Stojsavljević Marković: Srbi u Australiji uznemireni jer su osumnjičeni imali licencu srpskog lovačkog kluba Potpredsednica Saveza Srba u Australiji Nina Marković kaže da je trenutna situacija takva da sve ide ka tome da će doći do pooštravanja kontrole oružja. "Ljudi su ogorčeni i tužni u isto vreme. Napad je okarakterisan kao antisemitski i teroristički, ali su ljudi svesni da je plaža mesto na kom je mogao da se okupi bilo ko. U Australiji