Uživo teroristički napad u Sidneju: Isplivali novi detalji o ubicama, napadač snimljen kako radi nešto bizarno tokom masakra (foto/video)

Od najnovijeg Hronološki Jedan od dva napadača, Navid Akram (24) posedovao je člansku kartu lovačkog društva "Zastava" koji drže Srbi.

Naime, nakon što je izvršen teroristički napad u Sidneju, vozačka dozvola osumnjičenog Navida Akrama (24) pronađena je na mestu događaja, a prema podacima, rođen je 12. avgusta 2001. godine. Ispod vozačke videla se i članska karta lovačkog kluba iz Novog Južnog Velsa, ("Zastava Hunting Association"), čiji su vlasnici Srbi. Osim što rekreativno love, u ovom udruženju okuplja se deo srpske zajednice u Sidneju, organizuju žurke i druženja. - Taj čovek nije dolazio kod