Uživo teroristički napad u Sidneju: Isplivali novi detalji o ubicama, napadač snimljen kako radi nešto bizarno tokom masakra (foto/video)
Kurir pre 17 minuta
Od najnovijeg Hronološki Jedan od dva napadača, Navid Akram (24) posedovao je člansku kartu lovačkog društva "Zastava" koji drže Srbi.
Naime, nakon što je izvršen teroristički napad u Sidneju, vozačka dozvola osumnjičenog Navida Akrama (24) pronađena je na mestu događaja, a prema podacima, rođen je 12. avgusta 2001. godine. Ispod vozačke videla se i članska karta lovačkog kluba iz Novog Južnog Velsa, ("Zastava Hunting Association"), čiji su vlasnici Srbi. Osim što rekreativno love, u ovom udruženju okuplja se deo srpske zajednice u Sidneju, organizuju žurke i druženja. - Taj čovek nije dolazio kod