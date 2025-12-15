Uživo teroristički napad u Sidneju: Isplivali novi detalji o ubicama, napadač snimljen kako radi nešto bizarno tokom masakra (foto/video)

Kurir pre 17 minuta
Uživo teroristički napad u Sidneju: Isplivali novi detalji o ubicama, napadač snimljen kako radi nešto bizarno tokom masakra…

Od najnovijeg Hronološki Jedan od dva napadača, Navid Akram (24) posedovao je člansku kartu lovačkog društva "Zastava" koji drže Srbi.

Naime, nakon što je izvršen teroristički napad u Sidneju, vozačka dozvola osumnjičenog Navida Akrama (24) pronađena je na mestu događaja, a prema podacima, rođen je 12. avgusta 2001. godine. Ispod vozačke videla se i članska karta lovačkog kluba iz Novog Južnog Velsa, ("Zastava Hunting Association"), čiji su vlasnici Srbi. Osim što rekreativno love, u ovom udruženju okuplja se deo srpske zajednice u Sidneju, organizuju žurke i druženja. - Taj čovek nije dolazio kod
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Terorista iz Sidneja imao člansku kartu Srpskog lovačkog kluba: "Nisam ga video više od pet godina, mi ne podržavamo ovakve…

Terorista iz Sidneja imao člansku kartu Srpskog lovačkog kluba: "Nisam ga video više od pet godina, mi ne podržavamo ovakve užasne zločine"

Blic pre 57 minuta
Dan posle terorističkog napada na plaži Bondi u Sidneju – osumnjičeni otac i sin, Australija u žalosti

Dan posle terorističkog napada na plaži Bondi u Sidneju – osumnjičeni otac i sin, Australija u žalosti

RTS pre 22 minuta
Mediji: Napadač iz Sidneja imao člansku kartu lovačkog društva Srba

Mediji: Napadač iz Sidneja imao člansku kartu lovačkog društva Srba

B92 pre 52 minuta
Australijski premijer predložio strože zakone o oružju nakon ubistva 15 ljudi na plaži Bondi

Australijski premijer predložio strože zakone o oružju nakon ubistva 15 ljudi na plaži Bondi

N1 Info pre 1 sat
Teroristički napad u Australiji: Otkriven identitet počinilaca, najmanje 16 nastradalih

Teroristički napad u Australiji: Otkriven identitet počinilaca, najmanje 16 nastradalih

NIN pre 1 sat
Evo gde je živeo terorista koji je izvršio pokolj u Sidneju: Velelepna kuća sa bazenom u dvorištu, vredna preko milion dolara…

Evo gde je živeo terorista koji je izvršio pokolj u Sidneju: Velelepna kuća sa bazenom u dvorištu, vredna preko milion dolara! (foto)

Kurir pre 1 sat
Oglasila se majka teroriste iz Sidneja! Pozvao je pre pokolja: "Mama, išli smo na plivanje, sad ćemo da jedemo", u automobilu…

Oglasila se majka teroriste iz Sidneja! Pozvao je pre pokolja: "Mama, išli smo na plivanje, sad ćemo da jedemo", u automobilu pronađen jeziv simbol (foto/video)

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Teroristički napadDolarAustralijaSidnej

Svet, najnovije vesti »

U Australiji zastave spuštene na pola koplja; Albaneze: Pooštrićemo zakone o oružju

U Australiji zastave spuštene na pola koplja; Albaneze: Pooštrićemo zakone o oružju

RTV pre 22 minuta
Broj žrtava poplava u Maroku dostigao 37

Broj žrtava poplava u Maroku dostigao 37

RTV pre 27 minuta
Ima li srpskih državljana među žrtvama terorizma u Sidneju? Ambasador Srbije o masakru tokom proslave Hanuke

Ima li srpskih državljana među žrtvama terorizma u Sidneju? Ambasador Srbije o masakru tokom proslave Hanuke

Euronews pre 12 minuta
Devet afričkih migranata stradalo zbog niske temperature

Devet afričkih migranata stradalo zbog niske temperature

Danas pre 57 minuta
Terorista iz Sidneja imao člansku kartu Srpskog lovačkog kluba: "Nisam ga video više od pet godina, mi ne podržavamo ovakve…

Terorista iz Sidneja imao člansku kartu Srpskog lovačkog kluba: "Nisam ga video više od pet godina, mi ne podržavamo ovakve užasne zločine"

Blic pre 57 minuta