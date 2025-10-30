Vremeplov: Otvoreno Narodno pozorište u Beogradu

NOVI SAD - Na današnji dan 1869 izvođenjem alegorijske slike Đorđa Maletića "Posmrtna slava kneza Mihaila", u Beogradu je otvoreno Narodno pozorište. Gradnja je 1851. trebalo da započne na Zelenom vencu, ali je obustavljena zbog nepogodnog terena i novčanih poteškoća. Tek 1868. posle gostovanja novosadskog pozorišta, knez Mihailo Obrenović doneo je odluku o podizanju zdanja pozorišta na placu kod Stambol kapije, koje je, najverovatnije prema projektu Aleksandra Bugarskog, završeno za godinu i po dana.

Danas je četvrtak, 30. oktobar, 2025. godine. 1751 - Rođen je engleski pisac i političar irskog porekla Ričard Brinsli Batler Šeridan, čije se komedije naravi odlikuju izvrsnim komičnim tipovima i duhovitim dijalogom. Kao član britanskog parlamenta od 1780. do 1812. proslavio se kao sjajan orator. Dela: komedije "Škola ogovaranja", "Suparnici", "Kritičar". 1762 - Rođen je francuski pisac Andre de Šenije, jedan od najvećih klasičnih pesnika 18. veka. U formi