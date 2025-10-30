Na današnji dan, 30. oktobar

Danas je četvrtak, 30. oktobar. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili ovaj datum.

735 - Rodjen je američki državnik Džon Adams (John), jedan od najistaknutijih boraca za američku nezavisnost, prvi potpredsednik (1789-97) i drugi predsednik SAD (1797-1801). Učestvovao je u izradi nacrta Deklaracije o nezavisnosti 1776. Njegov sin Džon Kvinsi Adams (John Quinci) bio je šesti predsednik SAD 1825. 1751 - Rodjen je Ričard Brinsli Šeridan (Richard Brinsley Sheridan), uz Goldsmita (Goldsmith) najznačajniji engleski dramatičar 18. veka. Kao član