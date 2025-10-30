"Trajalo je 2 sata" Sara imala odnos sa Filipom Đukićem, opisala ga do detalja! Miljana zinula dok je slušala

Telegraf pre 19 minuta  |  Telegraf.rs
"Trajalo je 2 sata" Sara imala odnos sa Filipom Đukićem, opisala ga do detalja! Miljana zinula dok je slušala

Aktuelna učesnica "Elite 9", Sara Raičević, pohvalila se cimerki Miljani Kulić da je imala intimni odnos sa Filipom Đukićem.

Vrelu akciju imali su danas u jutarnjim časovima, nakon što se završila žurka, a Miljana je uživala dok je slušala sočne detalje. - Kakav je s**s bio? - pitala je direktno Miljana Kulić. - Do j*ja - odgovorila joj je Sara. - Koliko je trajalo? - upitala je zadrugarka potom, na šta je Raičevićeva odgovorila kao iz topa: - Mnogo dugo, dva sata - istakla je ponosno Sara. - Je l' samo sa strane ili? - upitala je Miljana, zahtevajući da čuje detalje. - Neću sada da
Blic pre 4 sati
