Srpski prvak u 2. kolu, sledeći rival Hartberg naredne sedmice

Radnički iz Kragujevca, prvak Srbije i pobednik Banka Poštanska Štedionica Superlige 2024/2025. u konkurenciji odbojkaša, plasirao se u 2. kolo kvalifikacija za Ligu šampiona 2026., pošto je ostvario i drugu pobedu protiv azerbejdžanskog Azeraila iz Bakua (Miloš Antonić).

Radnički je večeras u „MTS hali Jezero“ u Kragujevcu u drugoj utakmici savladao Azerailsa 3:0, po setovima 25:23, 25:22 i 25:19, posle 74 minuta igre. U prvoj utakmici, odigranoj u Bakuu, Radnički je slavio sa 3:0 (25:21, 25:18, 25:22). Po propozicijama CEV, za pobede od 3:0 i 3:1 pobednik dobija 3 boda. Ukoliko se meč završi rezultatom 3:2, pobednik dobija 2, a poraženi 1 bod. Ukoliko obe ekipe imaju isti broj pobeda i bodova, o ukupnom pobedniku odlučuje “zlatni