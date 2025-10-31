Volkswagen zbog američkih tarifa očekuje dodatne namete od pet milijardi evra

Volkswagen je prijavio gubitak od 1,3 milijarde dolara za treći kvartal i period januar-septembar.

Profit kompanije za isti period prošle godine iznosio je 2,83 milijarde evra, prenosi Anadolu Agency. Profit Volkswagen za period januar-septembar pao je za 58 odsto u poređenju sa istim periodom prošle godine, padajući na 5,4 milijarde evra. Firma je zabeležila rashode od 4,7 milijardi evra u prvih devet meseci godine zbog promena u Porsche-ovoj strategiji za električna vozila. Arno Antlic, glavni finansijski direktor, rekao je da je to s jedne strane njihov