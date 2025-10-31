B92.sport skener: "Pionir" je, ipak, Zvezdina kuća! VIDEO

B92 pre 52 minuta
B92.sport skener: "Pionir" je, ipak, Zvezdina kuća! VIDEO

Zvezda je upisala još jednu pobedu, šestu u nizu i pokazala da je "Pionir" ipak njena kuća.

Košarkaši Crvene zvezde su savladali Makabi u gostima sa 99:92 u hali "Aleksandar Nikolić", u okviru osmog kola Evrolige. Bila je to šesta uzastopna pobeda za crveno-bele, koji su u samom vrhu tabele elitnog takmičenja. Zvezda je dobro otvorila utakmicu, dominirala je u prvom poluvremenu. Izabranici Saše Obradovića su u prvoj četvrtini ubacili 33 poena, a potom u drugoj došli do dvocifrenep rednosti (58:48). Ipak, momentum se okrenuo u drugom poluvremenu, Makabi je
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Zvezdin "X faktor": "Samo sam pokušavao da pomognem timu koliko sam mogao"

Zvezdin "X faktor": "Samo sam pokušavao da pomognem timu koliko sam mogao"

Sportske.net pre 32 minuta
Kako je crvena zvezda dobila apsolutnog lidera ekipe: Kodiju je trebalo samopouzdanje, sve ostalo ima!

Kako je crvena zvezda dobila apsolutnog lidera ekipe: Kodiju je trebalo samopouzdanje, sve ostalo ima!

Hot sport pre 48 minuta
Obradović: Zaslužena pobeda zbog velikog srca

Obradović: Zaslužena pobeda zbog velikog srca

Sputnik pre 33 minuta
Milojević nikad kraći posle šoka u Novom Sadu: „Nedopustivo...“

Milojević nikad kraći posle šoka u Novom Sadu: „Nedopustivo...“

Sputnik pre 1 sat
Zvezda blistala, a odmah posle meča javio se i lider crveno-belih: Sa jednom reakcijom još više "zapalio"

Zvezda blistala, a odmah posle meča javio se i lider crveno-belih: Sa jednom reakcijom još više "zapalio"

Telegraf pre 1 sat
Hitno se oglasile Delije! Evo šta su navijači Crvene zvezde poručili nakon šokantnog poraza u Novom Sadu

Hitno se oglasile Delije! Evo šta su navijači Crvene zvezde poručili nakon šokantnog poraza u Novom Sadu

Večernje novosti pre 2 sata
Zvezda nadigrala Makabi za novu pobedu u Evroligi

Zvezda nadigrala Makabi za novu pobedu u Evroligi

Danas pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaEvroligaB92MakabiSaša Obradović

Sport, najnovije vesti »

Topiću stiže podrška

Topiću stiže podrška

Vesti online pre 8 minuta
Pamte se i batajnički BSK i mitrovački Radnički

Pamte se i batajnički BSK i mitrovački Radnički

Sportski žurnal pre 2 minuta
Izundu: Ponekad mi je teško da shvatim detalje odbrane koju trener traži, ali Donatas mi pomaže

Izundu: Ponekad mi je teško da shvatim detalje odbrane koju trener traži, ali Donatas mi pomaže

Sportski žurnal pre 2 minuta
Kalinić: Zvezdine vrednosti su odbrana i trčanje, to se nikada ne menja

Kalinić: Zvezdine vrednosti su odbrana i trčanje, to se nikada ne menja

Sportski žurnal pre 2 minuta
AdmiralBet tipovi - Goleada u londonskom derbiju, šah-partija na Olimpiku

AdmiralBet tipovi - Goleada u londonskom derbiju, šah-partija na Olimpiku

Sportske.net pre 2 minuta