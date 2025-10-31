B92.sport skener: "Pionir" je, ipak, Zvezdina kuća! VIDEO

Zvezda je upisala još jednu pobedu, šestu u nizu i pokazala da je "Pionir" ipak njena kuća.

Košarkaši Crvene zvezde su savladali Makabi u gostima sa 99:92 u hali "Aleksandar Nikolić", u okviru osmog kola Evrolige. Bila je to šesta uzastopna pobeda za crveno-bele, koji su u samom vrhu tabele elitnog takmičenja. Zvezda je dobro otvorila utakmicu, dominirala je u prvom poluvremenu. Izabranici Saše Obradovića su u prvoj četvrtini ubacili 33 poena, a potom u drugoj došli do dvocifrenep rednosti (58:48). Ipak, momentum se okrenuo u drugom poluvremenu, Makabi je