Šta je rak testisa koji je dijagnostikovan Nikoli Topiću

Reuters Nikola Topić u dresu Oklahome Siti Tandera u NBA ligi

Ljubitelje košarke krajem oktobra dočekala je neprijatna vest - srpskom reprezentativcu Nikoli Topiću dijagnostikovan je rak testisa.

Bek NBA ekipe Oklahoma Siti Tandera, koji je početkom meseca operisao testise, već je započeo lečenje hemioterapijom.

„Rezultati biopsije su stigli i 'Top' (nadimak košarkaša) se suočava sa kancerom testisa“, rekao je generalni menadžer NBA tima Sem Presti.

„Oko njega je ogromna grupu onkologa i izuzetno su pozitivni u vezi sa njegovim lečenjem i dugoročnim zdravstvenim stanjem.

„Ima punu podršku kluba", dodao je.

Nije precizirano kada će se 20-godišnji srpski košarkaš vratiti na teren jer je trenutno njegovo zdravlje prioritet.

Osim mladog srpskog košarkaša, tokom 2022. više tadašnjih fudbalera nemačkih klubova imala je iste zdravstvene probleme.

Rak testisa je dijagnostifikovan kod četvorice igrača - Tima Baumgartla, Marka Rihtera, Sebastijana Alea i Žan-Pol Boecijusa.

Posle dužih ili kraćih uspešnih lečenja, svi su i dalje na terenu.

Šta je rak testisa?

Rak testisa je jedan od najčešćih „malignih tumora kod mladih muškaraca, od puberteta, od nekih 15 do 35 godina“, kaže urolog Aleksandar Vuksanović.

Neretko je bez ikakvih simptoma, pogotovo u počecima, a uglavnom se otkriva pošto se „opipa tvrdina u testisu", objašnjava doktor za BBC na srpskom.

Posebno kada se otkrije na vreme, kaže, „dosta se dobro leči“, dok terapija „podrazumeva prvo hiruršku intervenciju“, a onda „u zavisnosti od toga koliko je bolest uznapredovala, dalje adjuvantne terapije (dodatni tretman).

„Kad bi lečili druge karcinome kao karcinom testisa, bila bi pesma", priča urolog.

U Srbiji je 2022. godine 283 muškaraca obolelo od raka testisa, dok je 26 ljudi preminulo, podaci su Instituta za javno zdravlje Batut.

Uzroci, simptomi, dijagnoza

Uzroci nastanka ove vrste tumora još nisu otkriveni, ali pojedini razlozi jesu.

„Glavni faktor rizika za nastanak tumora testisa je kriptorhizam - nespušteni testis.

„Postoje i genetski faktori, pa se dešava da su muškarci kojima je narušen fertilitet (plodnost) i koji imaju manje testise, u većem riziku za nastanak raka", objašnjava urolog Vuksanović.

Faktor rizika, između ostalog, može da bude i HIV virus.

Ovaj tip malignog tumora obično pogađa samo jedan testis, ali može da utiče na oba.

Glavni simptomi podrazumevaju kvržicu ili otok u testisu, uvećanje testisa, bol u testisu ili skrotumu (kožnoj kesi u kojoj se nalazi), osećaj težine, čvrstoće ili tvrdoće u skrotumu.

Kao simptomi ponekad mogu da se jave i bol u leđima ili donjem delu stomaka, gubitak težine bez aktivnosti, kašalj, otežano disanje i gutanje i bolne ili otečene grudi.

Ovi „simptomi su veoma česti i mogu biti uzrokovani različitim stanjima", što ne znači da čovek „definitivno ima rak testisa“, ali je važno otići kod lekara, kažu iz britanskog Nacionalnog zdravstvenog servisa (NHS).

„Rano otkrivanje, može da znači lakše lečenje", navodi se na sajtu krovne britanske zdravstvene organizacije.

Zato lekari savetuju „samopregled".

„Najbolje je da se pri tuširanju se palpiraju (dodirnu rukom) testisi i ukoliko se napipa bilo šta sumnjivo, da se osoba javi urologu da se proveri da li je nešto bezazleno ili je reč o promeni koja ide u prilog tumora testisa", kaže doktor Vuksanović.

Lečenje i sanacija posledica

Lečenje raka testisa podrazumeva operaciju, kao i hemioterapiju i zračenje.

U najvećem broju slučajeva uklanja se ceo testis, kaže Vuksanović.

„Kada postoje stroge medicinske indikacije može se raditi i parcijalno uklanjanje samog tumora, ali to je kod manjeg broja pacijenata i u strogo kontrolisanim indikacijama", objašnjava urolog.

U zavisnosti od stadijuma bolesti i o vrsti tumora, dodaje, nekada je potrebna „adjuvantna terapija koja danas najčešće podrazumeva hemioterapijske protokole".

„A nekada, u određenim slučajevima, može se raditi i zračna terapija."

Uklanjanje testisa obično ne utiče na plodnost, za razliku od pojedinih tretmana u lečenju, poput hemioterapije.

Zato se, kaže profesor Vuksanović, danas često pribegava „krioprezervaciji sperme" - postupku zamrzavanja i čuvanja.

Za svaki slučaj, dodaje urolog.

'Bolje nego pre'

Situacija je danas daleko bolja nego kada je 66-godišnji doktor Vuksanović studirao i bio mladi lekar.

„Tada smo se uglavnom susretali sa momcima sa krajnje zapuštenim, uznapredovalim slučajevima karcinoma jer je postojao stid da se jave.

„Danas to ipak nije tako, zahvaljujući nama i vama - medijima, jer se o tome priča, pa se veliki broj momaka javlja u ranoj fazi bolesti".

Postoje brojne kampanje koje ukazuju na ovu vrstu tumora, a jedna od najpoznatijih je „Movembar".

Međunarodna kampanja koja obuhvata, osim borbe protiv raka testisa, i probleme sa mentalnim zdravljem, 12 godina zaredom započinje svakog 1. novembra.

„Mi smo dosta uspešni u lečenju raka testisa, čak i metastatske forme mogu da se ekstremno uspešno leče.

„Naravno, uvek insistiramo na tome da što se ranije postavi dijagnoza, jer rano otkrivanje značajno poboljšava uspeh lečenja“, zaključuje urolog.

(BBC News, 10.31.2025)