Uragan Melisa sejao smrt po Karibima

EUTERS/Octavio Jones Jedna od sravnjenih kuća na Jamajci

Uragan Melisa ostavio je pustoš na Karibima, uništavajući kuće i infrastrukturu, dok su desetine ljudi poginule.

Najmanje 19 ljudi je poginulo na Jamajci, koju je Melisa pogodila kao oluja pete kategorije, sa udarima vetra od 300 kilometara na sat, rekao je ministar informisanja Dana Moris Dikson.

Potraga za preživelima i spasavanje se nastavljaju i vlasti pokušavaju da dostave pomoć najteže pogođenim područjima.

Iako je oluja oslabila na putu ka Haitiju, gde je svrstana u drugu kategoriju, u ovoj državi istočno od Jamajke, stradalo je najmanje 20 ljudi, među kojima desetoro dece, usled razornih poplava i klizišta.

„Voda je odnela mnoge kuće", rekao je Paskal Bimenimana, iz hrišćanske dobrotvorne organizacije World Relief .

Na Haitiju su mnogi poginuli kada se reka izlila u Peti-Goavu.

U toku je potpuna procena, jer još ima područja do kojih službe ne mogu da dođu.

Oko 15.000 ljudi je u više od 120 skloništa na Haitiju, rekao je privremeni koordinator UN za tu zemlju Gregoar Gudstin.

Uragan Melisa potom je stigao je do Kube, sa udarima vetra od 193 kilometara na sat, pa je označen kao nepogoda treće kategorije.

Na Kubi je više od tri miliona ljudi bilo „izloženo uslovima opasnim po život" tokom uragana, a 735.000 ljudi je „bezbedno evakuisano", prema rečima stalnog koordinatora UN za Kubu Fransiska Pišona.

Do sada nije bilo prijavljenih smrtnih slučajeva na Kubi, ali je skoro 240 zajednica odsečeno zbog poplava i klizišta, saopštile su kubanske vlasti.

Ernesto Mastrascusa/EPA/Shutterstock Stanovnici Kube čiste ulice posle uragana Melisa, 28. oktobar

Pustoš na Jamajci

Melisa je na Jamajci ostavila pustoš, a premijer Endru Holnes proglasio je ostrvo „područjem katastrofe".

Uništene bolnice, stambene i poslovne četvrti, a veći deo zemlje je bez struje.

Razmere štete nastala na Jamajci još nisu poznate.

U jugozapadnom delu zemlje pokrenuta su klizišta, a stanovnicima je savetovano da ostanu u skloništima.

Neki delovi zemlje su danima bez vode, a hrane je sve manje.

Pomoć počinje da stiže brže, a glavni aerodrom u glavnom gradu Jamajke, Kingstonu, uglavnom se vratio u normalu.

Ali manji regionalni aerodromi, od kojih se neki nalaze blizu mesta gde je humanitarna pomoć najpotrebnija, samo su delimično operativni.

Kao takve, agencije za pomoć i vojska dovoze hitno potrebne zalihe iz Kingstona putem, od kojih su mnogi na nekim mestima neprohodni.

Na satelitskim snimcima vidi se da je uragan uništio skoro sve kuće u nekim selima na Jamajci.

Stanovnici mesta na zapadu Jamajke rekli su za BBC 30. oktobra da „ne postoje reči kojima bi objasnili razornu snagu oluje".

„Niko ne može da dopre do voljenih", rekao je Trevor Vajt za BBC iz mesta Bela kuća u parohiji Vestmorland.

„Oborena su mnoga stabla i preprečeni su putevi. Do nekih mesta ne može da se dođe automobilima, čak ni biciklima", rekao je.

Pogledajte video: Uragan Melisa opustošio prestonicu Jamajke

Uragan Melisa je najjača oluja u istoriji Jamajke.

Andrea Palmera oluja je u većoj meri zaobišla, a kaže da je „najintenzivniji uragan koji je ikada doživeo".

„Duvao je izuzetno jak vetar i neprestano je padala kiša, delovi kuća su leteli po ulicama", prepričavao je scene.

Ričard Vernon, gradonačelnik Montego Beja, četvrtog najvećeg grada, rekao je da su delovi pojedinih gradova na severozapadu ostrva odsečeni od ostatka teritorije zbog poplava.

Prva stvar koju ćemo uraditi je da proverimo da li su svi živi, rekao je za BBC.

Na jugu zemlje bilo je „neverovatno teško stanje", rekla je Rebeka Alen, stanovnica mesta Sautfild.

„Dosta stvari leti, neverovatna je snaga vetra", opisala je.

„Moj kraj je uništen prošle godine tokom uragana Beril, ali ovo je gore od svega što smo dosad doživeli", objasnila je.

BBC novinar Nik Dejvis javio je da je situacija na ostrvu teška i da ne može da stupi u kontakt sa ljudima koje poznaje kako bi saznao kako su.

POGLEDAJTE FOTOGRAFIJE

Reuters Uragan Melisa je posle Jamajke stigao i na Kubu

Ernesto Mastrascusa/EPA/Shutterstock Kuba posle uragana, 28. oktobar

Reuters Voda je poplavila i ulice Santjaga na Kubi

Ernesto Mastrascusa/EPA/Shutterstock Kuba posle uragana Melisa, 28. oktobar

Reuters Haiti posle uragana, 27. oktobar

EPA Ulice su prekrivene vodom u Kingstonu, glavnom gradu Jamajke

REUTERS/Octavio Jones Posledice oluje u Kingstonu, prestonici Jamajke

EPA/Shutterstock Melisa je stigla do Kube kao oluja treće kategorije

EPA/Shutterstock Iako će Melisa na Kubi biti slabija nego na Jamajci, i dalje je veoma snažna oluja

Reuters Stanovnici Haitija provode noć u skloništu dok se uragan kreće ka Kubi

REUTERS/Octavio Jones Uragan je pokrenuo klizišta i poplave širom Jamajke

REUTERS/Octavio Jones Zbog uragana mnogi su ostali bez struje i telefonskog signala

Pogledajte: Lovci na uragane proletili kroz najveću oluju dosad u 2025.

Oko četvrtine korisnika mobilnih mreža nema telefonski signal, „uglavnom zbog nestanka struje", dodao je ministar Vas.

Iako iz NHC kažu da se jačina vetra smanjuje, upozoravaju na „katastrofalne vetrove, brzo širenje poplava i oluje".

Verovatna je pojava dodatnih klizišta, koja mogu da dovedu do „potpunog kolapsa građevina", upozoravaju.

Izdali su i upozorenje stanovništvu Bahama i Kube, obližnjih ostrvskih država, da preduzmu mere predostrožnosti u najkraćem mogućem roku.

Pogledajte: Postaju li uragani razorniji

(BBC News, 10.31.2025)