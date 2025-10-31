Naslovne strane za petak, 31. oktobar, 2025. godine
BLIC - "Srbija sa Paunovićem, napada Engleze", piše list o novom selektoru fudbalera Srbije - Veljku Paunoviću. List prenosi izjavu majke Alona Ohela koga su oslobili iz zatočeništa pripadnici Hamasa, u tekstu pod naslovom: "Dve godine nije video svetlo dana".
VEČERNJE NOVOSTI - "Veljko na klupi "orlova", piše list o novom selektoru fudbalera Srbije - Veljku Paunoviću. "Noćne smene uskoro i u Domovima zdravlja", prenosi list najavu ministra zdravlja Zlatibora Lonačara.
DANAS - "Svi putevi u subotu će voditi u Novi Sad", o komemoratvinom skupu povodom godišnjice pada nadstrešnice Železničke stanice kada je poginulo 16 ljudi. "Celokupna kultura je na crnoj listi", prenosi list izjave grupe glumaca.
NOVA - "U subotu "igraju" građani protiv Vučića i naprednjaka", o skupu studenata i građana, 1. novembra u Novom Sadu."Veljko Paunović selektor na određeno vreme", piše list o novom selektoru fdbalera Srbije.
POLITIKA - "Veljko Paunović vodi Srbiju bar do kvalifikacija", piše list o novom selektoru fudbalera Srbije - Veljku Paunoviću. "Tinejdžeri ne veruju psiholozima u školama", piše list.
(Beta, 31.10.2025)