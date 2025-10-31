Obustavljen saobraćaj putničkih vozova do Novog Sada

Beta pre 27 minuta

Putnički vozovi do Novog Sada neće saobraćati danas popodne i 1. novembra ujutru, objavio je N1.

Takođe, nije moguća ni kupovina onlajn karata.

Kako N1 nezvanično saznaje, Železnice Srbije su iznenada tokom dana prekinule prodaju karata, a mašinovođe su obaveštene na stanicama na kojima su se zatekli da više neće ići - do daljeg.

Na sajtu Srbijavoza kada se odabere opcija za onlajn kupovinu karata za 31. oktobar i 1. novembar i unese željene destinacije npr. Beograd centar-Petrovaradin, stoji obaveštenje da "nema vozova na traženoj destinaciji".

U Novom Sadu će sutra u Novom Sadu biti održan komemorativni skup i biće obeleženo godinu dana pada nadstrešnice železničke stanice i smrt 16 ljudi.

Pred proteste se i ranije dešavalo da vozovi ne saobraćaju, gde su nadležni saopštili da su "dobili dojave o eksplozivnim napravama u vozu".

Te eksplozivne naprave nikada nisu pronađene, naveo je N1.

