Privremena obustava železničkog saobraćaja u Srbiji zbog "anonimne dojave o bombama" i reakcije javnosti

Privremena obustava železničkog saobraćaja u Srbiji zbog "anonimne dojave o bombama" i reakcije javnosti

Treći put ove godine saobraćaj vozova obustavljen zbog anonimne dojave o bombama, istraga za prve dve nije pokrenuta, a javnost kritikuje vlast zbog otežavanja odlaska na komemoraciju.

Srbijavoz je 31. oktobra 2025. godine primio anonimnu dojavu o postavljenim eksplozivnim napravama na svim vozovima i prugama, zbog čega je privremeno obustavljen saobraćaj svih vozova u Srbiji radi zaštite putnika i posada. Intenzivno se sarađuje sa Ministarstvom unutrašnjih poslova na razrešenju situacije. Beta N1 Info Radio 021

Putnički vozovi do Novog Sada neće saobraćati 31. oktobra popodne i 1. novembra ujutru, a onlajn kupovina karata je onemogućena. Ova mera je doneta uoči velikog komemorativnog skupa u Novom Sadu. Putnici su zamoljeni da pre polaska na stanicu prate informacije na sajtu Srbijavoza ili putem kol-centra. In medija Nedeljnik Ist media

Anonimne dojave o bombama koje su ranije stizale uoči protesta u Beogradu nisu bile predmet istrage nijednog tužilaštva u Srbiji, što izaziva zabrinutost u javnosti. Sutrašnji komemorativni skup u Novom Sadu dodatno je obeležen ovom situacijom. N1 Info N1 Info Nova

Novinarka Jovana Gligorijević iz nedeljnika "Vreme" kritikovala je vlast zbog pokušaja da oteža odlazak građana na komemorativni skup u Novom Sadu, ističući da ova mera neće zaustaviti okupljanje građana i izražavajući zabrinutost zbog odnosa vlasti prema građanima. N1 Info

