Studenti napravili pauzu na putu do Novog Sada, meštani im organizovali posluženje

Specijalni izveštač agencije Beta Uroš Matović

Grupa od nekoliko hiljada studenata, srednjoškolaca i građana, koja drugi dan pešači ka Novom Sadu, napravila je prvu pauzu nakon nešto više od dva sata pešačenja i pređenih oko devet kilometara.

Pauza je napravljena kod "Domaćinskog salaša", na putu od Inđije prema Sremskim Karlovcima, a meštani tog kraja dočekali su ih sa domaćim kiflicama i pitama, voćem, vodom i sokovima.

Pešaci će na toj lokaciji odmoriti pola sata, a potom nastaviti put ka Čortanovcima gde je planirana sleća pauza, javlja reporter agencije Beta koji pešači sa njima.

Tokom dana, planirano je da se prođe i kroz Sremske Karlovce i Petrovaradin, nakon čega se večeras očekuje doček u Novom Sadu.

Oni su prethodno, u 11.52 zastali na putu od Inđije ka Sremskim Karlovcima, kako bi 16-minutnom tišinom odali poštu poginulima u padu nadstrešnice rekonstruisane Železničke stanice u Novom Sadu.