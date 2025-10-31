Studenti napravili pauzu na putu do Novog Sada, meštani im organizovali posluženje
Pauza je napravljena kod "Domaćinskog salaša", na putu od Inđije prema Sremskim Karlovcima, a meštani tog kraja dočekali su ih sa domaćim kiflicama i pitama, voćem, vodom i sokovima.
Pešaci će na toj lokaciji odmoriti pola sata, a potom nastaviti put ka Čortanovcima gde je planirana sleća pauza, javlja reporter agencije Beta koji pešači sa njima.
Tokom dana, planirano je da se prođe i kroz Sremske Karlovce i Petrovaradin, nakon čega se večeras očekuje doček u Novom Sadu.
Oni su prethodno, u 11.52 zastali na putu od Inđije ka Sremskim Karlovcima, kako bi 16-minutnom tišinom odali poštu poginulima u padu nadstrešnice rekonstruisane Železničke stanice u Novom Sadu.
Grupa od nekoliko hiljada studenata, srednjoškolaca i građana koja je u četvrtak započela pešačenje iz Beograda, nakon noćenja u Inđiji, nastavila je jutros put ka Novom Sadu.
Oni su nešto pre 11 časova započeli drugi dan pešačenja, dugog oko 35 kilometara, kako bi u subotu 1. novembra prisustvovali komemorativnom skupu povodom godinu dana od pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu.
Pešačenje je trebalo da bude nastavljeno u 9.30, ali je polazak pomeren zbog onih koji su prespavali u Staroj i Novoj Pazovi, pa jutros odlučili da nadoknade deo trase koji su propustili.
Na čelu kolone i danas su dobošari koji podižu atmosferu, kao i studenti koji nose brojne barjake visoke i po nekoliko metara - od srpskih trobojki, do zastava fakulteta.{image3}
Okupljeni prave buku, duvaju u pištaljke, a buku sirenama prave i automobili i kombiji koji prevode i prate kolonu i nose opremu i torbe za pešake.
Nakon jučerašnjeg pešačenja, takođe dugog oko 35 kilometara, deo studenata prespavao je u privatnim smeštajima i halama koje su obezbedili, nakon što je predsednik opštine Inđija odbio da ustupi škole, dok je deo prespavao na otvorenom u centru grada, na dušecima i u šatorima.{image4}
Pojedini meštani Nove i Stare Pazove takođe su prethodne večeri ponudili svoj smeštaj pešacima, uz obezbeđen prevoz od i nazad do Inđije.
Večeras će u Novom Sadu biti priređen doček kod Mosta slobode, gde će Novosađani dočekivati više kolona koje pešače iz različitih delova Srbije.
