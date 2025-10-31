Uhapšen odbornik novosadskog parlamenta Miša Bačulov

Beta pre 49 minuta

Novosadski odbornik iz pokreta "Budi heroj" Miša Bačulov uhapšen je danas u Novom Sadu.Agencija Beta pokušala je da kontaktira njegovog advokata i dobije potvrdu te informacije, ali bez uspeha, dok su snimak njegovog hapšenja preneli svi provladini mediji.

Ti mediji su kao razlog hapšenja naveli da je Bačulov hteo da naudi sebi, za šta bi potom optužio vrh vlasti, odnosno predsednika Aleksandra Vučića.

Mediji su objavili i video u kojem se vidi akcija i hapšenje Bačulova.

On je izveden iz kola, oboren na zemlju, gde su mu vezane ruke, nakon čega je sproveden u policijski automobil.

Na pitanje šta je uradio, nije dobio odgovor.

Na snimku se čuju pripadnici MUP-a koji ga pitaju da li ima nešto kod sebe, ali i kako viču nekome da ne snima.

Pre ulaska u automobil policije Bačulov je pitao ko će preuzeti njegov auto, na šta mu je odgovoreno da će ga preuzeti policija i da se "ne sekira".

Bačulov je bio privođen u nekoliko navrata od pada nadstrešnice zbog učešća na protestima a dva puta mu je bio određen pritvor do 30 dana.

Poslednji put pažnja javnosti je na njega bila preusmerena kada je tokom gostovanja Aleksandra Vučića na televiziji sa nacionalnom frekvencijom emitovan snimak na kom se vidi Bačulov kako tri sada pre pada nadstrešnice šeta pored Železničke stanice.

(Beta, 31.10.2025)