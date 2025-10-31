Uhapšen Miša Bačulov, VJT: Spremao napad na ustavno uređenje

Pripadnici Uprave kriminalisticke policije danas su u Novom Sadu uhapsili odbornika grupe građana "Budi heroj" u Skupštini Novog Sada Mišu Bačulova.

Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da su pripadnici Uprave kriminalističke policije MUP RS uhapsili su Bačulova i D.C. "zbog postojanja osnova sumnje da su sa još najmanje jednim NN licem planirali i dogovarali radnje kojima se stvaraju uslovi za neposredno izvršenje krivičnog dela Napad na ustavno uređenje". Njegov advokat Milan Alanović izjavio je da Bačulov će u nedelju biti izveden pred tužioca. VJT navodi da se sumnja se da su uhapšeni od 28. do 30.