U Novom Sadu uhapšeni Miša Bačulov i osumnjičeni za pomaganje u lažiranju trovanja

RTV pre 12 minuta  |  RTS, Tanjug
U Novom Sadu uhapšeni Miša Bačulov i osumnjičeni za pomaganje u lažiranju trovanja

NOVI SAD - Odbornik u Skupštini grada Novog Sada Miša Bačulov uhapšen je u Novom Sadu, prenosi RTS.

MUP je medijima prosledio video-snimak hapšenja aktiviste i odbornika Skupštine Grada Novog Sada. Uhapšen osumnjičeni za pomaganje Bačulovu u lažiranju trovanja Pripadnici Uprave kriminalističke policije su u Beogradu po nalogu beogradskog Višeg javnog tužilaštva uhapsili D.C, zbog sumnje da je pomagao ranije uhapšenom Miši Bačulovu, koji je, kako se sumnja, hteo da lažira svoje trovanje i da za to optuži predsednika Aleksandra Vučića i vrh države u cilju
Aleksandar VučićRTSNovi SadTužilaštvoMUPMiša Bačulov

