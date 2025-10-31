Vremenska prognoza za petak, 31. oktobar: Ujutru hladno sa mrazem, tokom dana toplo
Beta pre 1 sat
Vreme u Srbiji će danas ujutru biti hladno, na jugozapadu i jugu ponegde sa slabim mrazem, a tokom dana pretežno sunčano i toplo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).
Duvaće slab severni vetar, na istoku i umeren.
Najniža temperatura biće od dva stepena do 11, a najviša dnevna od 20 do 25 stepeni.
Vreme u Beogradu će danas ujutru biti sveže, a tokom dana pretežno sunčano i toplo.
Duvaće slab vetar severnih pravaca, a najniža temperatura će biti od pet stepeni do 11, dok se najviša očekuje oko 22 stepena.
(Beta, 31.10.2025)