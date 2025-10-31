Još jedan letnji dan u nizu u Srbiji: Nakon mraza i minusa, ponovo 25°C, ovaj grad poneo titulu najtoplijeg

Poslednji oktobarski dan doneo je Srbiji još jedan u nizu letnjih dana, bar tamo gde je maksimalna temperatura dostigla letnjih 25°C.

Tu titulu danas je poneo Negotin, dok su juče 25 stepeni merili Beograd i Valjevo. Toplo je bilo danas i širom ostalih delova Srbije, uz temperature uglavnom iznad 25 stepeni. U Srbiji za vikend sunčano i veoma toplo. Sa severa Afrike očekuje se dalji priliv vrlo tople vazdušne mase. Pod uticajem anticklona i visokog vazdušnog pritiska, nebo će biti vedro i bez oblaka. Maksimalna temperatura biće od 20 do 25 stepeni. Beograd i Vajevo će meriti letnjih 25 stepeni,