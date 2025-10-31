Borba protiv terorizma: Dačić nakon Ministarskog foruma u Sarajevu: Fokus na borbi protiv ilegalnih migracija i upravljanju granicama

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je večeras, nakon učešća na Ministarskom forumu EU - Zapadni Balkan u oblasti pravosuđa i unutrašnjih poslova, održanom u Sarajevu, da je usvojen i potpisan Zajednički akcioni plan za borbu protiv terorizma i nasilnog ekstremizma na Zapadnom Balkanu.

- U Sarajevu se ovih dana održava tradicionalni susret Evropske unije i partnera sa Zapadnog Balkana u oblasti unutrašnjih poslova i pravde. Danas je bio sastanak ministara unutrašnjih poslova. Ja sam iskoristio ovu priliku da pre sastanaka bilateralno obavim razgovor sa komesarom za unutrašnje poslove Brunerom, koji je zamenio prethodnu komesarku sa kojom smo imali izvanredne odnose i to je bio naš prvi susret. Veoma je bitno reći da, po njegovim rečima, ima