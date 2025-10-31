Evropski komesar Bruner: Zemlje Zapadnog Balkana neizostavan deo evropske bezbednosne strukture

Danas pre 1 sat  |  Beta
Evropski komesar Bruner: Zemlje Zapadnog Balkana neizostavan deo evropske bezbednosne strukture
Komesar za unutrašnje poslove i migracije EU Magnus Bruner (Brunner) izjavio je da zemlje Zapadnog Balkana postaju neizostavan deo evropske bezbednosne arhitekture i da današnji Ministarski forum EU-Zapadni Balkan o pravosuđu i unutrašnjim poslovima, održan u Sarajevu, u prvi plan stavlja sveobuhvatno i efikasno partnerstvo EU sa Zapadnim Balkanom. „S potpisivanjem novog Zajedničkog akcionog plana za suzbijanje terorizma i nasilnog ekstremizma, jačamo našu
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Borba protiv terorizma: Dačić nakon Ministarskog foruma u Sarajevu: Fokus na borbi protiv ilegalnih migracija i upravljanju…

Borba protiv terorizma: Dačić nakon Ministarskog foruma u Sarajevu: Fokus na borbi protiv ilegalnih migracija i upravljanju granicama

Blic pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BalkanSarajevoEU

Politika, najnovije vesti »

Brnabić završila trodnevnu posetu Parizu: U fokusu evropski put Srbije i geopolitički izazovi održivosti

Brnabić završila trodnevnu posetu Parizu: U fokusu evropski put Srbije i geopolitički izazovi održivosti

Blic pre 45 minuta
Šebek (SSP): Crvenom farbom išarana kuća čoveka koji na društvenim mrežama kritikuje kriminal i korupciju vlasti u Subotici…

Šebek (SSP): Crvenom farbom išarana kuća čoveka koji na društvenim mrežama kritikuje kriminal i korupciju vlasti u Subotici

Danas pre 1 sat
Evropski komesar Bruner: Zemlje Zapadnog Balkana neizostavan deo evropske bezbednosne strukture

Evropski komesar Bruner: Zemlje Zapadnog Balkana neizostavan deo evropske bezbednosne strukture

Danas pre 1 sat
Manojlović: Niko nema mandat da obećava litijum, ponajmanje Ana Brnabić

Manojlović: Niko nema mandat da obećava litijum, ponajmanje Ana Brnabić

Danas pre 2 sata
U Beogradu uhapšen osumnjičeni da je pozivao na nasilnu promenu ustavnog uređenja: Snimio i postavio video klip na TikToku

U Beogradu uhapšen osumnjičeni da je pozivao na nasilnu promenu ustavnog uređenja: Snimio i postavio video klip na TikToku

Blic pre 3 sata