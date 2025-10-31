Otkriveno kako je isplivalo 818 kilograma kokaina na obali Danske: Ulogu u švercu imali i državljani Srbije i BiH koji će na robiji provesti 16 godina

Sud u danskom Holbeku osudio je muškarca sa dvojnim državljanstvom Srbije i Hrvatske (40) i muškarca poreklom iz Bosne i Hercegovine (28) na po 16 godina zatvora zbog njihove uloge u švercu 818 kilograma kokaina, zaplenjenih prošle godine.

Tužilaštvo je tražilo i oduzimanje danskog državljanstva i proterivanje iz Danske. Sudija je odlučio da muškarac sa srpskim i hrvatskim državljanstvom bude proteran, ali ne i osuđenik poreklom iz BiH. U ovom procesu je optužen i 61-godišnjak, takođe poreklom iz BiH, ali je oslobođen optužbi. On je, inače, otac osuđenog 28-godišnjaka. Kako prenose mediji, reč je o procesu o slučaju 818 kilograma kokaina koji su isplivali na obalu Sejerobugtena, marta prošle godine.