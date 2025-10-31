Sutra Dan žalosti! U Srbiji se 1. novembra obeležava godišnjica stradanja građana u padu nadstrešnice

Blic pre 43 minuta
Sutra Dan žalosti! U Srbiji se 1. novembra obeležava godišnjica stradanja građana u padu nadstrešnice

Vlada Republike Srbije donela je Odluku kojom se 1. novembar 2025. proglašava Dan žalosti povodom godišnjice smrti i stradanja 16 građana zbog pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novim Sadu, saopšteno je.

"Zakonom o obeležavanju dana žalosti na teritoriji Republike Srbije uređuju se uslovi i način obeležavanja dana žalosti na teritoriji Republike Srbije, obaveze državnih organa i organizacija, organa teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javnih ustanova i javnih preduzeća koje oni osnivaju, organizacija kojima je zakonom povereno vršenje poslova državne uprave kao upravnih ovlašćenja, obaveze drugih pravnih i fizičkih lica, kao i sankcije za nepoštovanje
