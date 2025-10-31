U toku velika analiza zdravlja nacije: Anketari već obilaze domove, postavljaju ova pitanja, saznaćemo i kakav je uticaj postkovida

Republički zavod za statistiku (RZS), u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Srbije i Ministarstvom zdravlja, prvog dana oktobra počeo je realizaciju istraživanja zdravlja stanovništva Srbije 2025, koje se u Srbiji sprovodi svakih šest godina, a plan je da u istraživanju učestvuje nešto više od 10.000 građana Srbije.

U Srbiji se ovo istraživanje, koje se sprovodi u periodu oktobar/decembar 2025. godine uključujući i terensku realizaciju, realizuje po peti put, a treći put prema metodologiji Evropskog istraživanja zdravlja ankete o zdravlju (European Health Interview Survey EHIS). Prema rečima direktorke Instituta za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut, prof. dr Verice Jovanović, plan je da se obiđe oko 4.800 domaćinstava, odnosno da u istraživanju učestvuje nešto