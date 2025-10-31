U toku velika analiza zdravlja nacije: Anketari već obilaze domove, postavljaju ova pitanja, saznaćemo i kakav je uticaj postkovida

Blic pre 53 minuta
U toku velika analiza zdravlja nacije: Anketari već obilaze domove, postavljaju ova pitanja, saznaćemo i kakav je uticaj…

Republički zavod za statistiku (RZS), u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Srbije i Ministarstvom zdravlja, prvog dana oktobra počeo je realizaciju istraživanja zdravlja stanovništva Srbije 2025, koje se u Srbiji sprovodi svakih šest godina, a plan je da u istraživanju učestvuje nešto više od 10.000 građana Srbije.

U Srbiji se ovo istraživanje, koje se sprovodi u periodu oktobar/decembar 2025. godine uključujući i terensku realizaciju, realizuje po peti put, a treći put prema metodologiji Evropskog istraživanja zdravlja ankete o zdravlju (European Health Interview Survey EHIS). Prema rečima direktorke Instituta za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut, prof. dr Verice Jovanović, plan je da se obiđe oko 4.800 domaćinstava, odnosno da u istraživanju učestvuje nešto
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Batut objavio u kojim delovima Srbije su potvrđeni prvi slučajevi gripa

Batut objavio u kojim delovima Srbije su potvrđeni prvi slučajevi gripa

N1 Info pre 57 minuta
U toku istraživanje zdravlja stanovništva Srbije 2025, učestvovaće oko 10.000 građana

U toku istraživanje zdravlja stanovništva Srbije 2025, učestvovaće oko 10.000 građana

RTV pre 1 sat
U toku istraživanje zdravlja stanovništva Srbije 2025, učestvovaće oko 10.000 građana

U toku istraživanje zdravlja stanovništva Srbije 2025, učestvovaće oko 10.000 građana

Euronews pre 1 sat
Batut: Virusi gripa potvrđeni na području Beograda i Kolubarskog i Sremskog okruga

Batut: Virusi gripa potvrđeni na području Beograda i Kolubarskog i Sremskog okruga

Novi magazin pre 56 minuta
Možda vam pokuca anketar! Krenulo veliko istraživanje zdravlja stanovništva: Oglasila se direktorka "Batuta"

Možda vam pokuca anketar! Krenulo veliko istraživanje zdravlja stanovništva: Oglasila se direktorka "Batuta"

Telegraf pre 1 sat
Raste broj obolelih od gripa u Srbiji, "Batut" objavio gde su "žarišta"

Raste broj obolelih od gripa u Srbiji, "Batut" objavio gde su "žarišta"

Euronews pre 3 sata
Batut: Od 20. do 26. oktobra u Srbiji evidentirano 7.193 slučaja oboljenja sličnih gripu

Batut: Od 20. do 26. oktobra u Srbiji evidentirano 7.193 slučaja oboljenja sličnih gripu

NIN pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Milan JovanovićZavod za statistiku

Zdravlje, najnovije vesti »

Batut objavio u kojim delovima Srbije su potvrđeni prvi slučajevi gripa

Batut objavio u kojim delovima Srbije su potvrđeni prvi slučajevi gripa

N1 Info pre 57 minuta
U toku istraživanje zdravlja stanovništva Srbije 2025, učestvovaće oko 10.000 građana

U toku istraživanje zdravlja stanovništva Srbije 2025, učestvovaće oko 10.000 građana

RTV pre 1 sat
Lek koji daje nadu za rano izlečenje raka dojke

Lek koji daje nadu za rano izlečenje raka dojke

Nedeljnik pre 1 sat
U toku velika analiza zdravlja nacije: Anketari već obilaze domove, postavljaju ova pitanja, saznaćemo i kakav je uticaj…

U toku velika analiza zdravlja nacije: Anketari već obilaze domove, postavljaju ova pitanja, saznaćemo i kakav je uticaj postkovida

Blic pre 53 minuta
U toku istraživanje zdravlja stanovništva Srbije 2025, učestvovaće oko 10.000 građana

U toku istraživanje zdravlja stanovništva Srbije 2025, učestvovaće oko 10.000 građana

Euronews pre 1 sat